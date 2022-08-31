Напомним, что недавно Сбер выпустил для Iphone приложение СБОЛ, которое полностью повторяло функции основного, но его заблокировали спустя несколько дней. Многие пользователи уже успели скачать, но кто-то оставался в неведении и пропустил всю информацию.
Самый легкий способ попасть в «Сбербанк Онлайн» и другие банки в сентябре 2022
Получить доступ к личному кабинету банка можно через любой мобильный браузер – сайты оптимизировали под телефоны, поэтому они стали очень даже удобными в этом плане.
Как вернуть удаленное приложение «Сбербанк Онлайн», «ВТБ Онлайн» и «Альфа-Банк»
Вернуть удаленное приложение на свой Iphone на базе iOS можно в обход App Store благодаря утилите iMazing – это аналог iTunes, который позволяет восстановить приложение, если оно когда-то в прошлом было установлено на ваше устройство.
Скачайте iMazing себе на компьютер. Установите его, запустите и подключите iPhone к ПК. Согласитесь на использование пробного периода или оплатите полный. Нажмите на кнопку «Управление приложениями», а затем — «Медиатека». Дождитесь загрузки и в поисковой строке введите название нужного банка.
Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Установить». Дождитесь окончания загрузки и отключите свой телефон от компьютера.
В результате проделанных манипуляций приложение снова появится на вашем айфоне – такое можно провернуть с любым банком. Если разобраться конкретнее, то iMazing использует установку посредством IPA (аналог APK на Android), поэтому он никак не связан с магазином приложений.
Есть и минусы такой «установки» приложений Сбербанк Онлайн и других, потому что обновляться они не будет. В связи с этим, если у вас возникнет какая-то ошибка или что-то будет не так работать – это никто не исправит.
Несмотря на то, что этот способ установки приложений существует уже очень давно, большинство пользователей его игнорируют – они боятся устанавливать стороннюю утилиту на свой компьютер, потому что думают, что не справятся. Но на самом деле тут нет ничего сложного. Все операции по восстановлению удаленного проводятся всего в несколько действий, которые не требуют от вас сверхъестественных умений и навыков.
Установка приложения «Сбербанк Онлайн», «ВТБ Онлайн» и «Альфа-банк» на IOS
Владельцы iPhone с джейлбрейком [пиратский взлом] могут установить любое приложение в формате *.ipa. Сделать это можно следующим образом, но есть минус, что такая прошивка доступна только для телефонов с IOS 14 и ниже – свою версию можно проверить в настройках телефона.
Загрузите утилиту для подписи приложений. Подойдет Sideloadly! или Cydia Impactor. Найдите установочный файл приложения Сбер в формате *.ipa на любом посвященном приложениям форуме. Установите приложение через утилиту на компьютере, подписав ключом для своей учетной записи.
Дальше придется установить любой твик, скрывающий взлом на устройстве – SberbankBypass, Liberty, KernBypass, Shadow.
Владельцы аккаунта разработчика могут точно так же найти нужное приложение в формате *.ipa и установить его на устройство, подписав собственным сертификатом – это необходимо не всем пользователям, но стоит сказать, что сделать это можно через Xcode.
Если у вас нет аккаунта разработчика, можно установить приложение через AltStore, но снова потребуется установочный *.ipa-файл и сторонний магазин приложений.
Специалист по ремонтам телефонов марки Apple рассказал Atas.info, что установить любое приложение через сторонний магазин можно скачав AltServer на Macbook или Windows, а затем через меню приложения установить плагин для приложения почта в MacOS. Следующим этапом станет подключение кабеля к компьютеру и выдача необходимых разрешений.
В меню AltServer установите сторонний магазин AltStore на Iphone – нужно будет ввести ваш Apple ID и пароль.На смартфоне нужно установить профиль для запуска программы в VPN и управлении устройством. Последним шагом является загрузка на смартфон файла и установка на телефоне.
Есть минусы и такой установки – нужно переустанавливать приложение раз в неделю. Однако, если вы постоянно это будет делать с одного компьютера, то все манипуляции будут происходить автоматически при подключения кабеля.
Стоит отметить, что если у вас смартфон на Android, то вам придется немного проще, потому что Сбер опубликовал APK-версию Сбербанк Онлайн на своем официальном сайте, а установка происходит в два клика.