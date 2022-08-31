Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите «Установить». Дождитесь окончания загрузки и отключите свой телефон от компьютера.



В результате проделанных манипуляций приложение снова появится на вашем айфоне – такое можно провернуть с любым банком. Если разобраться конкретнее, то iMazing использует установку посредством IPA (аналог APK на Android), поэтому он никак не связан с магазином приложений.



Есть и минусы такой «установки» приложений Сбербанк Онлайн и других, потому что обновляться они не будет. В связи с этим, если у вас возникнет какая-то ошибка или что-то будет не так работать – это никто не исправит.



Несмотря на то, что этот способ установки приложений существует уже очень давно, большинство пользователей его игнорируют – они боятся устанавливать стороннюю утилиту на свой компьютер, потому что думают, что не справятся. Но на самом деле тут нет ничего сложного. Все операции по восстановлению удаленного проводятся всего в несколько действий, которые не требуют от вас сверхъестественных умений и навыков.



Установка приложения «Сбербанк Онлайн», «ВТБ Онлайн» и «Альфа-банк» на IOS



Владельцы iPhone с джейлбрейком [пиратский взлом] могут установить любое приложение в формате *.ipa. Сделать это можно следующим образом, но есть минус, что такая прошивка доступна только для телефонов с IOS 14 и ниже – свою версию можно проверить в настройках телефона.