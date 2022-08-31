Обращение к главе Следкома РФ с жалобой на намерение правительства Новосибирской области в рамках концессионного соглашения построить мусорный полигон с мусоросортировочным комплексом в районе сел Раздольное, Плотниково и Жеребцово направил депутат Плотниковского сельсовет Новосибирского района Дмитрий Титов. От Бастрыкина, как руководителя "единственного эффективного государственного органа", просят не допустить размещение мусорного полигона в месте, где живут и отдыхают десятки тысяч новосибирцев. В то, что местные власти прислушаются к мнению жителей и ученых, люди уже не верят.
"С 2018 года мы неоднократно обращались к губернатору Новосибирской Травникову А.А, депутатам всех уровней с выражением своего несогласия на размещение полигона на земельном участке с кадастровым номером 54:19:133701:1934. До настоящего времени мы не услышаны, несмотря на обещания губернатора",
- говорится в документе, к которому приложены подписи около трех тысяч человек.
В обращении особо подчеркнуто, что селяне протестуют не по принципу "лишь бы не рядом с нами", их позиция основана на результатах исследований ученых института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. После всестороннего изучения участка, на котором предполагается строительство мусорного полигона, исследователи пришли к выводу, что реализация планов областного правительства приведет к "непоправимым экологическим последствиям". Но чиновники игнорируют это независимое исследование.
Напомним, что накануне жители Новосибирского района провели в центре Новосибирска масштабную акцию протеста с требованием найти для размещения гигантской свалки место вдалеке от жилья. Никто из инициаторов заключения так называемой "мусорной концессии" встретиться с пикетчиками не захотел.