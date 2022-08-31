Обращение к главе Следкома РФ с жалобой на намерение правительства Новосибирской области в рамках концессионного соглашения построить мусорный полигон с мусоросортировочным комплексом в районе сел Раздольное, Плотниково и Жеребцово направил депутат Плотниковского сельсовет Новосибирского района Дмитрий Титов. От Бастрыкина, как руководителя "единственного эффективного государственного органа", просят не допустить размещение мусорного полигона в месте, где живут и отдыхают десятки тысяч новосибирцев. В то, что местные власти прислушаются к мнению жителей и ученых, люди уже не верят.