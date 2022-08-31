Новый статус по ящуру получила Новосибирская область

Несколько месяцев назад регион имел статус «неблагополучный по ящуру». Из-за этого в начале 2022 года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз животной продукции из Казахстана в нашу область.
«Международное эпизоотическое бюро признало, что в Казахстане возникли вспышки ящура. Это угрожало распространением инфекции в наши районы Новосибирской области, граничащие с этой страной», - напомнил Гоппе на пресс-конференции 30 августа.
Он отметил, что после выявления ящура в Казахстане, регион принял срочные меры по вакцинации поголовья скота. Тогда правительство области выделило 20 млн рублей на закупку препаратов.
В кратчайшие сроки провели вакцинацию всего восприимчивого поголовья. Теперь можно поставлять нашу продукцию в регионы с таким же статусом.