atas.info
ГлавноеВсе новости

Новый статус по ящуру получила Новосибирская область

Сегодня, 10:59
Фото: 1MI
Новосибирская область получила статус «Благополучная по ящуру с вакцинацией». Об этом сказал замначальника управления ветеринарии региона Владимир Гоппе.

Несколько месяцев назад регион имел статус «неблагополучный по ящуру». Из-за этого в начале 2022 года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз животной продукции из Казахстана в нашу область.

«Международное эпизоотическое бюро признало, что в Казахстане возникли вспышки ящура. Это угрожало распространением инфекции в наши районы Новосибирской области, граничащие с этой страной», - напомнил Гоппе на пресс-конференции 30 августа.

Он отметил, что после выявления ящура в Казахстане, регион принял срочные меры по вакцинации поголовья скота. Тогда правительство области выделило 20 млн рублей на закупку препаратов.

В кратчайшие сроки провели вакцинацию всего восприимчивого поголовья. Теперь можно поставлять нашу продукцию в регионы с таким же статусом.

#Алина Шефер#Новосибирская область#Животные#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Уголовное дело не возбудили после избиения пенсионерки в новосибирском пансионате
Вчера, 17:57
Горе-мать покусала своего ребёнка и швырнула его об асфальт в Новосибирске
Сегодня, 09:25
Русалка обнажила прелести и искупалась голой в фонтане – новосибирцы в шоке
Вчера, 16:03
Школьное питание в Новосибирской области подорожает на 26%
Сегодня, 10:29
«Август — это щука»: рыбак из Новосибирска испытал удачу и поймал рыбу-гиганта
Сегодня, 08:34
Аномальная жара накроет Новосибирск в начале сентября 2022 года
Сегодня, 11:34