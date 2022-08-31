Осторожно, магнитные бури: в Новосибирске опубликован график геоударов в 2022 году

Posted 31 августа 2022, 01:17
Published 31 августа 2022, 01:17
Modified 31 августа 2022, 01:18
Updated 31 августа 2022, 01:18
Магнитные бури нагрянут с 3 по 5 сентября 2022 года. В эти дни метеозависимым людям лучше тщательно следить за своим здоровьем. Помочь пережить геоудары поможет здоровый образ жизни, а также физические нагрузки.
Известно, что метеозависимостью чаще всего страдают пенсионеры, а также люди, у которых есть хронические заболеваемости. Симптомы от магнитных бурь:
Ломота в теле, головная боль, тошнота, усталость.
Мощность геоударов составит 6 баллов. Такие показатели немного больше обычного.
Напомним, появление магнитных бурь провоцируют вспышки на Солнце. Сильные колебания могут вызвать перебои в работе спутников, связи и трансформаторов. Такое природное явление ухудшает состояние не только техники, но и самочувствие метеозависимых людей. Как обезопасить себя в такие дни – читайте в материале Atas.info.
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