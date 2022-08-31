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Панельная плита рухнула с пятиэтажки на Дмитрия Донского в Новосибирске

Сегодня, 12:34
Фото: Сиб.фм
Сам дом уже достаточно старый

Панельная плита упала с пятиэтажного дома на улице Дмитрия Донского в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска с жилого дома отвалилась панельная плита. Обошлось все без происшествий, о чем рассказали горожане.

Инцидент произошел в доме №37 по улице Дмитрия Донского 31 августа. Огромная часть панельного дома рухнула на асфальт. Предположительно, все произошло этой ночью, а обнаружили неприятную находку утром. Пострадавших нет. 

 «Это же страшно, а если бы кто-нибудь в этот момент во дворе находился? Могло же убить просто!» — возмущаются местные жители в беседе с Сиб.фм.

Известно, что дом построили еще в 1963 году. Обслуживанием жилого объекта занимается УК «МКС-Новосибирск». Теперь там разбирается специальная комиссия. В УК ответили, что будут проводить ремонт разрушенного участка. 

Напомним, ранее крыша рухнула в жилом доме на улице Народная в Новосибирске. Известно, что в здании проводился капитальный ремонт кровли. На месте произошедшего работали сотрудники управляющей компании. 

#Происшествия#Город#Общество#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Эмилия Каплунская
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