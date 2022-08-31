Инцидент произошел в доме №37 по улице Дмитрия Донского 31 августа. Огромная часть панельного дома рухнула на асфальт. Предположительно, все произошло этой ночью, а обнаружили неприятную находку утром. Пострадавших нет.
«Это же страшно, а если бы кто-нибудь в этот момент во дворе находился? Могло же убить просто!» — возмущаются местные жители в беседе с Сиб.фм.
Известно, что дом построили еще в 1963 году. Обслуживанием жилого объекта занимается УК «МКС-Новосибирск». Теперь там разбирается специальная комиссия. В УК ответили, что будут проводить ремонт разрушенного участка.
Напомним, ранее крыша рухнула в жилом доме на улице Народная в Новосибирске. Известно, что в здании проводился капитальный ремонт кровли. На месте произошедшего работали сотрудники управляющей компании.