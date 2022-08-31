По словам матери, все произошло в салоне красоты на улице Красных Зорь. Женщина считает, что мастера совершенно не умеют обращаться с утюжком и плойкой. Во время процедуры, которую делали маленькой девочке, парикмахер неоднократно обжигала утюжком голову ребенку.
«Этот супер-мастер не спросила нас о наших пожеланиях по прическе. Сразу начала жечь волосы и несколько раз задела голову ребёнка. На вопли она ответила, что красота требует жертв. Когда я уже вмешалась и спросила, что она вообще делает, она ответила, что кудри. После продолжила сильно оттягивать ребёнку волосы, но уже не касалась головы», — поделилась сибирячка.
В итоге клиенты заплатили за прическу, но она не понравилась ни дочке, ни матери. Скандалить женщина не стала и повела дочь на праздник. Через 20 минут сделанная прическа и вовсе распалась.
Напомним, ранее гной разорвал щеку кота из-за ошибки ветеринара в Новосибирске. В итоге животное удалось спасти.