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Парикмахер из Новосибирска сожгла утюгом голову ребенку

Сегодня, 10:25
Фото: 1MI

Парикмахер из Новосибирска утюжком обожгла ребёнку голову

Женщина из Новосибирска поделилась неудачной историей похода в парикмахерскую. Гневный отзыв она оставила на сайте фламп, заявив, что мастер обожгла ее дочке голову.
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Дети

По словам матери, все произошло в салоне красоты на улице Красных Зорь. Женщина считает, что мастера совершенно не умеют обращаться с утюжком и плойкой. Во время процедуры, которую делали маленькой девочке, парикмахер неоднократно обжигала утюжком голову ребенку. 

«Этот супер-мастер не спросила нас о наших пожеланиях по прическе. Сразу начала жечь волосы и несколько раз задела голову ребёнка. На вопли она ответила, что красота требует жертв. Когда я уже вмешалась и спросила, что она вообще делает, она ответила, что кудри. После продолжила сильно оттягивать ребёнку волосы, но уже не касалась головы», — поделилась сибирячка.

В итоге клиенты заплатили за прическу, но она не понравилась ни дочке, ни матери. Скандалить женщина не стала и повела дочь на праздник. Через 20 минут сделанная прическа и вовсе распалась. 

Напомним, ранее гной разорвал щеку кота из-за ошибки ветеринара в Новосибирске. В итоге животное удалось спасти. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Дети#Новосибирская область#Новосибирск
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