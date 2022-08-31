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Раненная измученная лосиха погибла после ДТП под Новосибирском

Сегодня, 13:43

Раненную в ДТП лосиху не смогли спасти в Новосибирской области

В Новосибирской области долгое время боролись за жизнь лосихи, которая пострадала после ДТП. О произошедшем рассказали в министерстве природных ресурсов региона.
«Примерно в четырех километрах от села Плотниково была обнаружена самка лося возрастом до года в очень плохом состоянии. Животное было крайне истощено и обезвожено. Кроме того, у лосихи были изранены конечности», - рассказали  «МК в Новосибирске» в минприроды.

В итоге животное отловили и отдали ветеринарам для дальнейшей реабилитации. Позже молодая лосиха скончалась от тяжелых ранений. 

Напомним, экс-глава Убинского района Новосибирской области выплатил штраф за убийство трех лосей. Браконьер устроил в лесу незаконную охоту. 

#Происшествия#Город#Транспорт#Новосибирская область#2022#Смерть#Животные#Новосибирск#ДТП#Эмилия Каплунская
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