Раненная измученная лосиха погибла после ДТП под Новосибирском

Раненную в ДТП лосиху не смогли спасти в Новосибирской области

В Новосибирской области долгое время боролись за жизнь лосихи, которая пострадала после ДТП. О произошедшем рассказали в министерстве природных ресурсов региона.

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«Примерно в четырех километрах от села Плотниково была обнаружена самка лося возрастом до года в очень плохом состоянии. Животное было крайне истощено и обезвожено. Кроме того, у лосихи были изранены конечности», - рассказали «МК в Новосибирске» в минприроды. В итоге животное отловили и отдали ветеринарам для дальнейшей реабилитации. Позже молодая лосиха скончалась от тяжелых ранений. Напомним, экс-глава Убинского района Новосибирской области выплатил штраф за убийство трех лосей. Браконьер устроил в лесу незаконную охоту.