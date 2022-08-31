РЭО: ФСИН направила больше всех баков в российские регионы

Кабинет министров страны утвердил субсидию из федеральной казны на приобретение баков для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в этом году в ходе реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Размер субсидии - 1,5 миллиарда рублей. Она поступит в бюджеты 43 регионов. На эти деньги закупят более 77 000 баков. В минувшем году власти выделили на новые контейнеры для раздельного сбора мусора один миллиард рублей. Средства поступили в 46 субъектов РФ. На них закупили свыше 65 000 контейнеров для раздельного сбора отходов.