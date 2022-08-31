РЭО: ФСИН направила больше всех баков в российские регионы

Контролировать целевое расходование средств, полученных по субсидии, поручили Российскому экологическому оператору (РЭО). Об этом информирует 360tv.ru.
Генеральный директор ППК "РЭО" Денис Буцаев заявил, что за год в Российской Федерации производят 6236 контейнеров. Их них 1226 делает Федеральная служба исполнения наказаний. В минувшем году власти направили один миллиард рублей на покупку субъектами РФ контейнеров для раздельного сбора мусора. Российскому экологическому оператору поручили контролировать целевое расходование денег. Специалисты отобрали поставщиков, подтвердивших собственные мощности. В их число вошла и ФСИН. Именно она в итоге отправила больше всего баков (14 640 штук) в регионы страны.
Ведомство зарекомендовало себя надежным производителем. Несомненно, совместная работа РЭО и ФСИН по оснащению российских мегаполисов контейнерами для раздельного сбора отходов продолжится, пояснил Буцаев.
Заместитель генерального директора Российского экологического оператора Евгений Карелов сообщил, что средняя цена одного контейнера равна 16 500 рублям. ФСИН подписала 98 контрактов с 15 субъектами РФ. Подразделения УФСИН расположены в 73 российских регионах.
Кабинет министров страны утвердил субсидию из федеральной казны на приобретение баков для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в этом году в ходе реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Размер субсидии - 1,5 миллиарда рублей. Она поступит в бюджеты 43 регионов. На эти деньги закупят более 77 000 баков. В минувшем году власти выделили на новые контейнеры для раздельного сбора мусора один миллиард рублей. Средства поступили в 46 субъектов РФ. На них закупили свыше 65 000 контейнеров для раздельного сбора отходов.