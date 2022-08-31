Семья погибшего спецназовца ГРУ из Новосибирска получила Орден Мужества

Юрий Резник родился в 1987 году и проживал в микрорайоне МЖК. Он являлся сержантом 24-й бригады специального назначения Главного разведывательного управления. В начале спецоперации на Украине военный погиб, пишет vn.ru.
У Юрия Резника остались жена и трое детей. Друзья вспоминают погибшего как умного, доброго и отзывчивого товарища. За героический поступок ему вручили посмертный Орден Мужества.
Известно, что с 2005 по 2007 год сержант проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках, а в 2010 году принял предложение служить на контрактной основе. С 2010 года являлся командиром группы отделения спецназначения Главного разведывательного управления.
Напомним, ранее памятный мурал в честь погибшего на Украине офицера появился в Новосибирске. Изображение спецназовца Ивана Романова нарисовали на стене дома №48 по улице Большевистская.