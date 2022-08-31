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Семья погибшего спецназовца ГРУ из Новосибирска получила Орден Мужества

Сегодня, 16:29

В Новосибирске семье погибшего спецназовца вручили Орден Мужества

Семье погибшего на Украине спецназовца ГРУ вручили Орден Мужества.
Сюжет
2022

Юрий Резник родился в 1987 году и проживал в микрорайоне МЖК. Он являлся сержантом 24-й бригады специального назначения Главного разведывательного управления.  В начале спецоперации на Украине военный погиб, пишет vn.ru

У Юрия Резника остались жена и трое детей. Друзья вспоминают погибшего как умного, доброго и отзывчивого товарища. За героический поступок ему вручили посмертный Орден Мужества. 

Известно, что с 2005 по 2007 год сержант проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках, а в 2010 году принял предложение служить на контрактной основе. С 2010 года являлся командиром группы отделения спецназначения Главного разведывательного управления.

Напомним, ранее памятный мурал в честь погибшего на Украине офицера появился в Новосибирске. Изображение спецназовца Ивана Романова нарисовали на стене дома №48 по улице Большевистская.

#Эмилия Каплунская#Общество#Спецоперация#Политика#2022#Смерть#Новосибирская область#Новосибирск#Украина
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