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Школьное питание в Новосибирской области подорожает на 26%

Сегодня, 10:29
Фото: 1MI
Стоимость питания в школах Новосибирской области вырастет на 26%. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников в прямом эфире «Вести.Новосибирск» 31 августа 2022 года.

По словам главы региона, в разных школах по-разному платили за питание. Также другие было разделение на льготников и не льготников. Таким образом, у кого-то стол был больше, у кого-то меньше.

«Это неправильно. В этом году было принято важное решение. С учетом цен на продукты, проиндексирована базовая стоимость питания для всех школ на 26%. Второе – выравнена базовая стоимость питания для всех категорий», - сказал Травников.

Губернатор отметил, что в организации школьного питания Новосибирск показывает хорошие результаты. И этом может стать примером для других муниципалитетов. 

#Алина Шефер#Новосибирская область#Дети#2022#Школа#Общество#Новосибирск
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