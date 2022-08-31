Школьное питание в Новосибирской области подорожает на 26%

По словам главы региона, в разных школах по-разному платили за питание. Также другие было разделение на льготников и не льготников. Таким образом, у кого-то стол был больше, у кого-то меньше.
«Это неправильно. В этом году было принято важное решение. С учетом цен на продукты, проиндексирована базовая стоимость питания для всех школ на 26%. Второе – выравнена базовая стоимость питания для всех категорий», - сказал Травников.
Губернатор отметил, что в организации школьного питания Новосибирск показывает хорошие результаты. И этом может стать примером для других муниципалитетов.