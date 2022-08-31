Стала известна погода на День знаний-2022 – солнце и жара до +30 1 сентября

По данным Гидрометцентра, утром в воздухе установится +15 °C. Уже к полудню воздух прогреется до +29…+30 по Цельсию.
Осадков днем синоптики не обещают. Поэтому брать с собой зонтики на школьную линейку не обязательно. А вот вечером есть возможность попасть под кратковременный грибной дождь.
В целом, в этот наблюдается солнечная погода с переменной облачностью. Ветер местами достигнет 4-9 м/с.
Напомним, ранее Atas.info писал о прогнозе погоды на весь сентябрь 2022 года в Новосибирске. Горожан ещё продолжит согревать солнышко в первый месяц осени.