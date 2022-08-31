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Стала известна погода на День знаний-2022 – солнце и жара до +30 1 сентября

Сегодня, 18:34
Фото: 1MI

Новосибирцев ожидает 30-градусная жара в День Знаний 1 сентября 2022

Школьников и их родителей в Новосибирске ожидает солнечная погода в День Знаний, 1 сентября 2022 года. Синоптики прогнозируют +30 °C и без дождей.

По данным Гидрометцентра, утром в воздухе установится +15 °C. Уже к полудню воздух прогреется до +29…+30 по Цельсию. 

Осадков днем синоптики не обещают. Поэтому брать с собой зонтики на школьную линейку не обязательно. А вот вечером есть возможность попасть под кратковременный грибной дождь.

В целом, в этот наблюдается солнечная погода с переменной облачностью. Ветер местами достигнет 4-9 м/с.

Напомним, ранее Atas.info писал о прогнозе погоды на весь сентябрь 2022 года в Новосибирске. Горожан ещё продолжит согревать солнышко в первый месяц осени.

#Алина Шефер#Новосибирская область#2022#Дети#Школа#1 сентября#Погода#Общество#Новосибирск
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