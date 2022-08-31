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Учитель-спортсмен избавился от опухоли благодаря врачам из Новосибирска

Сегодня, 20:28
Фото: 1MI
В Новосибирской области врачи клиники НИИТО удалили 8-сантиметровую опухоль головного мозга у учителя-спортсмена из Черепановского района. Информацию предоставили в медицинском учреждении.

Алексей Кузнецов в возрасте 32 лет преподает географию и физкультуру в сельской школе. Зимой 2022 года он начал испытывать постоянные головные боли, а затем у него поднималась температура и болело горло – ему сначала диагностировали коронавирус. 

Спустя время к симптомам добавилась тошнота, головокружение и боли в голове. Мужчина сделал необходимые анализы и снимки, которые и помогли выявить новообразование в теменно-височной области головного мозга. 

Размер опухоли составил 8 × 6 × 5,5 сантиметров. Из правой теменно-височной области, где она располагалась, её извлекали около пяти часов. Теперь состояние педагога стало лучшего, но ему предстоит постоянно наблюдаться у врача.

#Александр Кондратьев#Медицина#Здоровье#Новосибирск
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