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Выскочил на минутку за тортиком: мужчина пропал в день рождения дочери в Новосибирске

Сегодня, 18:16
Фото: Лиза Алерт

Мужчина бесследно пропал с дня рождения дочери в Новосибирске

В Новосибирске 59-летний мужчина ушел в магазин за тортом для дочери и не вернулся. Его местонахождение неизвестно с 28 августа 2022 года.
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2022

В день исчезновения у дочери пропавшего Андрея Гутковского был день рождения. Он накрывал для неё праздничный стол, потом вышел в магазин и не вернулся.

«Не хватало каких-то продуктов и за ними пошел глава семьи. До этого весь день просидел дома, потом начал помогать накрывать на стол. Он вышел буквально на «минутку» и исчез», - рассказала Atas.info руководитель отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Сейчас волонтеры начали активный поиск сибиряка. Обзвонили морги и больницы - никакой информации о мужчине нет. Судя по ориентировке, рост пропавшего 170 сантиметров, русые с сединой волосы. Был одет в камуфлированную ветровку, джинсы, темные кроссовки. 

#Алина Шефер#Общество#2022#Пропал#Новосибирск
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