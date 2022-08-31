Выскочил на минутку за тортиком: мужчина пропал в день рождения дочери в Новосибирске

В день исчезновения у дочери пропавшего Андрея Гутковского был день рождения. Он накрывал для неё праздничный стол, потом вышел в магазин и не вернулся.
«Не хватало каких-то продуктов и за ними пошел глава семьи. До этого весь день просидел дома, потом начал помогать накрывать на стол. Он вышел буквально на «минутку» и исчез», - рассказала Atas.info руководитель отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.
Сейчас волонтеры начали активный поиск сибиряка. Обзвонили морги и больницы - никакой информации о мужчине нет. Судя по ориентировке, рост пропавшего 170 сантиметров, русые с сединой волосы. Был одет в камуфлированную ветровку, джинсы, темные кроссовки.