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Дачи могут провалиться в пропасть из-за бездействия власти под Новосибирском

Сегодня, 19:52
Фото: Om1.ru
Владельцы участков семи садовых некоммерческих товариществ под Новосибирском могут лишиться построек из-за того, что река Обь подмывает берег и грунт может провалиться.

Председатель СНТ «Автомобилист» Игорь Мартынов рассказал Om1.ru, что каждый год вода подмывает берег сильнее, поэтому рано или поздно все постройки могут свалиться в воду. 

Региональным властям было написано много обращений с 2015 года, ведь до обрыва осталось четыре метра, но они бездействуют. Вся эта ситуация возникла из-за того, что пассажирские судно проходят по левому берегу реки, а надо всего лишь было прочистить мелководье на середине – его оценили в якобы 350-450 млн рублей.

Мартынов заметил, что недавно почистили русло у правого берега Оби, а вот на дачников у них нет денег. При этом берег обследовали в апреле 2022 года. Зафиксировали, что есть подмыв.

#Александр Кондратьев#Происшествия#Новосибирск
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