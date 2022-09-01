Дачи могут провалиться в пропасть из-за бездействия власти под Новосибирском

Региональным властям было написано много обращений с 2015 года, ведь до обрыва осталось четыре метра, но они бездействуют. Вся эта ситуация возникла из-за того, что пассажирские судно проходят по левому берегу реки, а надо всего лишь было прочистить мелководье на середине – его оценили в якобы 350-450 млн рублей.