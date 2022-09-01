Дачи могут провалиться в пропасть из-за бездействия власти под Новосибирском

Председатель СНТ «Автомобилист» Игорь Мартынов рассказал Om1.ru, что каждый год вода подмывает берег сильнее, поэтому рано или поздно все постройки могут свалиться в воду.
Региональным властям было написано много обращений с 2015 года, ведь до обрыва осталось четыре метра, но они бездействуют. Вся эта ситуация возникла из-за того, что пассажирские судно проходят по левому берегу реки, а надо всего лишь было прочистить мелководье на середине – его оценили в якобы 350-450 млн рублей.
Мартынов заметил, что недавно почистили русло у правого берега Оби, а вот на дачников у них нет денег. При этом берег обследовали в апреле 2022 года. Зафиксировали, что есть подмыв.