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Девочка потеряла сознание на школьной линейке в Новосибирске

Сегодня, 17:13
Фото: 1MI
Пятиклассницу увезли на скорой со школьной линейки в Новосибирске 1 сентября. Девочка упала в обморок и ударилась головой о железный турник.
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Дети

Инцидент произошел в школе №202, где утром дети праздновали День знаний. Девочке стало плохо, и она обратилась за помощью к классному руководителю. Но не успев отойти в тенек, школьница потеряла сознание.

«Девочка сказала, что у неё кружится голова. Может это от волнения, может от жары. Учитель сказала ей отойти в тенёк, а она на том же месте упала в обморок и ударилась о железяку», - рассказали Atas.info очевидцы.

Ребенку тут же вызвали скорую помощь. Малышку госпитализировали с сотрясением мозга. 

#Алина Шефер#Дети#Новосибирская область#Новосибирск#Происшествия
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