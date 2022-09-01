Девочка потеряла сознание на школьной линейке в Новосибирске

Инцидент произошел в школе №202, где утром дети праздновали День знаний. Девочке стало плохо, и она обратилась за помощью к классному руководителю. Но не успев отойти в тенек, школьница потеряла сознание.
«Девочка сказала, что у неё кружится голова. Может это от волнения, может от жары. Учитель сказала ей отойти в тенёк, а она на том же месте упала в обморок и ударилась о железяку», - рассказали Atas.info очевидцы.
Ребенку тут же вызвали скорую помощь. Малышку госпитализировали с сотрясением мозга.