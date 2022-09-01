ПФР обнадежил родителей досрочной выплатой пособия на школьников в сентябре. Обычно деньги поступают по 3 числам каждого месяца, но в этот раз их можно ждать уже 2 числа в пятницу, так как единый день зачислений выпадает на выходной.
Через организацию почтовой связи сроки поступления выплат примерно одинаковые с сроками зачисления на через банк. Со 2 сентября их можно ожидать до 7 рабочих дней.
Однако здесь нужно учитывать график работы почтового отделения по вашему месту проживания. В частности, пособия получают по -4, 10-11, 17-18 или 24-25 числам.
Выплаты на детей 3-7 лет финансируются соцзащитой. Поэтому у них нет единой даты начислений и в каждом регионе свои выплатные дни.
Многие родители отмечают, что им поступают пособия в течение первой недели каждого месяца. Однако некоторым приходится ждать их по 15-м числам или до конца месяца, но обычно не позднее 26 числа.
- по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- на ребенка военнослужащего по призыву;
- семьям военных и сотрудников силовых ведомств;
Напомним, размеры детских пособий на 3-7 и 8-17 лет устанавливаются в зависимости от величины прожиточного минимума ребенка в регионе. Основываясь на доходах семьи, родители получают 50%, 75% или 100% от ПМ.
С 1 июня в России выплаты прошли индексацию на 10%. Поэтому в Новосибирской области максимальное пособие – это 14 562 рублей.