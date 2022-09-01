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График выплаты всех детских пособий в сентябре 2022 года

Сегодня, 13:58
Фото: 1MI
Школьники и их родители сегодня, 1 сентября 2022 года, отмечают День Знаний. А уже с завтрашнего дня им начнут поступать на карты детские пособия, на которые можно докупить тетрадки и другие принадлежности для учебного года. Смотрим с Atas.info график начисления выплат в первом осеннем месяце.
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Дети

Когда придет выплата на ребенка 8-17 лет в сентябре 2022 года:

ПФР обнадежил родителей досрочной выплатой пособия на школьников в сентябре. Обычно деньги поступают по 3 числам каждого месяца, но в этот раз их можно ждать уже 2 числа в пятницу, так как единый день зачислений выпадает на выходной.

Через организацию почтовой связи сроки поступления выплат примерно одинаковые с сроками зачисления на через банк. Со 2 сентября их можно ожидать до 7 рабочих дней.

Однако здесь нужно учитывать график работы почтового отделения по вашему месту проживания. В частности, пособия получают по -4, 10-11, 17-18 или 24-25 числам. 

Когда придут выплаты на детей от 3 до 7 лет в сентябре:

Выплаты на детей 3-7 лет финансируются соцзащитой. Поэтому у них нет единой даты начислений и в каждом регионе свои выплатные дни.

Многие родители отмечают, что им поступают пособия в течение первой недели каждого месяца. Однако некоторым приходится ждать их по 15-м числам или до конца месяца, но обычно не позднее 26 числа.

Какие еще пособия в сентябре 2022 года получат родители на детей:

- по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- на ребенка военнослужащего по призыву;
- семьям военных и сотрудников силовых ведомств;

Напомним, размеры детских пособий на 3-7 и 8-17 лет устанавливаются в зависимости от величины прожиточного минимума ребенка в регионе. Основываясь на доходах семьи, родители получают 50%, 75% или 100% от ПМ. 

С 1 июня в России выплаты прошли индексацию на 10%. Поэтому в Новосибирской области максимальное пособие – это 14 562 рублей.

#Алина Шефер#Общество#Дети#Школа#Новосибирск
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