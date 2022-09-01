Со 2-го по 6-е сентября «Сибирь» матчами против «Сочи», Спартака и «КуньЛуня» откроет для себя первую гостевую серию этого сезона. Соперники не самые мастеровитые, но неудобные – «Сочи» имеет всего одну победу за лето, но зато частенько лезут драться и уже считаются одной из самых грубых команд чемпионата. Спартак же наоборот считается техничной командой, но пока они не могут нащупать свою игру и весьма неважно выступают этим летом, у них всего две победы за девять матчей. «Куньлунь» главная загадка этого сезона, они выиграли все свои матчи, но их было не так много – три. Китайский коллектив очень сильно рискует, у них нет игровой практики и как это на них скажется, пока никто сказать не может.