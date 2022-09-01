Коллектив Андрея Мартемьянова очень хорошо провел предсезонку. Если в начале лета болельщики переживали, что после ухода таких лидеров, как Хари Сятери и Олега Ли, команда может стать слабее, то перед началом сезона от этой «Сибири» ждут, пусть не Кубка Гагарина, но борьбы за топ-4 на «Востоке» уж точно. Шутка ли, у «Сибири» 6 побед в 8 товарищеских матчах – это 75% побед (четвёртое место во всей Лиге). Но одно дело предсезонка, а что же ждёт нашу команду в официальных матчах?
Со 2-го по 6-е сентября «Сибирь» матчами против «Сочи», Спартака и «КуньЛуня» откроет для себя первую гостевую серию этого сезона. Соперники не самые мастеровитые, но неудобные – «Сочи» имеет всего одну победу за лето, но зато частенько лезут драться и уже считаются одной из самых грубых команд чемпионата. Спартак же наоборот считается техничной командой, но пока они не могут нащупать свою игру и весьма неважно выступают этим летом, у них всего две победы за девять матчей. «Куньлунь» главная загадка этого сезона, они выиграли все свои матчи, но их было не так много – три. Китайский коллектив очень сильно рискует, у них нет игровой практики и как это на них скажется, пока никто сказать не может.
Наш прогноз: «Сибирь» одержит три победы из трёх.
С 9-го по 13-го сентября «Сибирь» дома будет играть со следующими командами: «КуньЛунь», «Трактор» и «Авангард». Если про китайцев мы уже поговорили, то вот челябинцы и омичи станут первыми опасными соперниками в этом сезоне. Это два коллектива, перед которыми стоит задача выиграть Кубок Гагарина, матчи с такими командами как раз и показывают твой уровень мастерства.
Наш прогноз: Победа над «КуньЛунем», проигрыш «Трактору» в одну шайбу и победа над «Авангардом» в дополнительное время.
В середине месяца «Сибирь» встретится два раза с «Автомобилистом», и по разу с «Нефтехимиком» и «Барысом». «Авто» - одна из самых богатых команд Лиги, но ментально она всё ещё не может перестроиться. Данный коллектив много лет был аутсайдером и огромные финансовые вложения не смогли придать Екатеринбургу уверенности, на «бумаге» они сильны, но на деле бороться с ними можно. Нижнекамцы и казахстанцы – две весёлые команды, которые играют без обороны и в матчах с ними важна реализация своих моментов. Про таких говорят: «играют сами и дают играть сопернику».
Наш прогноз: Две победы и два поражения за эти четыре матча.
«Витязь», «Нефтехимик» и ЦСКА ждут наших парней в конце сентября. ЦСКА гранд нашего хоккея и бороться с ним на равных, да ещё и в гостях, очень сложно любой команде. А вот «Витязь» вполне обычный середняк, с которым нужно брать очки.
Наш прогноз: «Сибирь» победит ЦСКА из-за огромной мотивации обыграть лидера, но проиграет «Витязю» из-за самоуверенности. С «Нефтехимиком» же подопечные Мартемьянова поделят очки и дойдут до серии буллитов.
Календарь для «Сибири» не самый тяжёлый, команда должна выиграть больше половину своих матчей в сентябре и расположиться в верху турнирной таблицы. Но не стоит забывать, что это хоккей. Если новосибирцы провалят старт чемпионата и начнут сезон с 5-6 поражений подряд, то удивляться этому не стоит. Как говорят новосибирские болельщики: «Это же Сибирь».