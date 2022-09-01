atas.info
ГлавноеВсе новости

Как будут кормить школьников в Новосибирске в 2022–2023 году?

Сегодня, 00:53
Фото: 1MI
Как будут кормить школьников в Новосибирске в 2022–2023 году?
Школьное питание для учащихся начальных классов с 1 сентября 2020 года стало бесплатным. Что входит в меню учеников? Довольны ли они вкусом блюд? Что делать, если не устраивает качество питания в школе? Читайте в нашем материале.

Новшество введено после инициативы президента, озвученной на ежегодном послании Федеральному собранию в 2020 году. Всем школам страны было дано поручение — подготовиться к осуществлению услуги в срок до 2023 года. Но в Новосибирске все школы города уже 1 сентября 2020 года начали кормить учеников бесплатными завтраками и обедами. Даже отдаленные сельские школы, не имеющие техническо-материальной базы для обеспечения детей горячим питанием, не стали ждать установленного срока и подготовились к началу нового учебного года.  

ВАЖНО!

В 2020–2021 году всем 147 235 ученикам из 1-4 классов было предоставлено бесплатные питание. На эти цели было выделено 793,1 миллиона рублей.

Питание школьников в Новосибирске в 2022–2023 году
Фото: 1MI

Кому положено бесплатное питание в школе 

Ученикам младших классов — с 1-го по 4-й — бесплатное питание положено согласно изменениям, внесенным в Федеральные законы «Об образовании» и «О качестве пищевых продуктов».

Также есть федеральная категория льготников, которая прописана в вышеуказанных законах. Речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья и о детях-сиротах. В региональном законодательстве круг льготников очерчен уже более широко. Сюда входят дети из многодетных семей (где растут трое и более несовершеннолетних детей), дети из малоимущих семей (где средний доход ниже прожиточного уровня в регионе), дети, потерявшие одного из родителей, получающие пособие по потере кормильца.

Кому положено бесплатное питание в школе 
Фото: 1MI

Как оформить бесплатное питание в школе

Оформлять бесплатное питание в школе должны только представители льготных категорий учеников, да и то не все.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук пояснил: 

«Младшеклассники-льготники будут питаться, исходя из следующих оснований: дети из малоимущих и многодетных семей будут обеспечены бесплатным горячим питанием без предоставления удостоверения многодетной семьи, справки о признании семьи малоимущей. А дети-инвалиды получат двухразовое бесплатное горячее питание согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 13 июля 2015 года № 253-п».

А вот учащимся в 5-11 классах необходимо предоставить школьному руководству право на льготу. Для этого нужно обратиться в территориальные органы соцзащиты за документами, свидетельствующими о тяжелом материальном положении ученика. В зависимости от ситуации это может быть удостоверение многодетной семьи, справка о низких доходах семьи, справка об инвалидности ребенка, свидетельство о смерти кормильца.

Также необходимо заявление на предоставление платного питания в школе от родителей или опекунов школьника, его свидетельство о рождении, СНИЛС и другие документы.

Как оформить бесплатное питание в школе
Фото: 1MI

Питание в начальных классах

Каждое общеобразовательное учреждение вправе само договариваться с комбинатами питания и составлять меню, придерживаясь норм СанПиН и правил здорового питания. Но на практике перечень блюд составляет поставщик, исходя из суммы, которую платит школа за обед одного ученика.

В 2022 году она составляет 70 рублей. На эти деньги поставщик должен организовать меню из разряда правильного питания. Сегодня на фоне роста цен на продукты сделать питание полезным и разнообразным все более сложно. Так, в некоторых школах со столов практически исчезли дорогостоящие фрукты — бананы, цитрусовые, киви, ягоды. Также стало меньше овощей — кабачков, помидоров, огурцов. Раньше их подавали детям в виде свежих салатов, а теперь это стало все реже.  

Тема качества и разнообразия школьных обедов часто появляется в СМИ Новосибирска. Из репортажей журналистов можно понять, что дети питаются не слишком разнообразно, но сбалансированно: каши из разных видов круп (рис, гречка, перловка), блюда из мяса (говядина, курица, рыба) и субпродуктов (печень), кисломолочные продукты, салаты из овощей и корнеплодов, бобовые и пр., напитки из фруктов и ягод.

Питание в начальных классах
Фото: 1MI

Питание в старших классах

Старшеклассники в школьную столовую ходят реже, чем ученики «началки». В этом возрасте, как правило, ребята предпочитают перехватить фаст-фуд или сухомятку в буфете. Диетологи и специалисты по здоровому питанию категорически против такой тенденции. Атеросклероз, ожирение, диабет, гастрит — это лишь неполный перечень заболеваний, который грозит школьникам при игнорировании горячих обедов.

В этой связи в школах Новосибирска активно работают над качеством школьного питания, чтобы оно было не только питательным, витаминным, но и вкусным. Среди детей проводят анкетирование и другие мероприятия, позволяющее выявить любимые блюда ребят и сделать их более полезными и щадящими для организма. Вместо жареных котлет — томленые или запеченные, вместо картошки фри — овощные чипсы, вместо газировки — полезные фруктовые напитки и соки.     

Питание в старших классах
Фото: 1MI

Сколько будет стоить платное питание в Новосибирске в 2022–2023 году?

С учетом того, что очень многие поставщики жалуются на повышение закупочных цен, в новом учебном году стоимость школьного питания будет пересмотрена в сторону увеличения. То есть родителям учеников 5-11 классов придется платить больше за обеды своих детей.  

Однако для льготников есть хорошие новости. Дело в том, что изначально сумма, затраченная на обед ученика из начальных классов, составляла около 75 рублей. При этом обеды льготных категорий учащихся оказались ниже по себестоимости. В 2022 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес предложение о том, чтобы убрать эту разницу и повысить стоимость питания для льготников. Для этого из регионального бюджета было выделено дополнительно 211 миллионов рублей.  

Сколько будет стоить платное питание в Новосибирске в 2022–2023 году?
Фото: 1MI

Можно ли отказаться от школьного питания?

Если ребенок не хочет посещать школьную столовую, то родителям необходимо написать заявление на имя руководителя учебного заведения и отказаться от питания. Для учеников младших классов это просто формальность, а для старшеклассников — основание для перерасчета и компенсации денег на карту школьника после соответствующего внутреннего приказа (положения).

На сегодняшний день жалуются не столько на вкусовые качества блюд, сколько на их свежесть. Часто родители жалуются, что еду привозят и раздают холодной.  

Руководство школ делает все возможное, чтобы сократить количество негативных отзывов и отказов от питания. На родительских собраниях поднимается вопрос о пополнении меню новыми блюдами, возможности проверять качество детского питания. Президент Владимир Путин лично разрешил родительским комитетам осуществлять контроль и проверку блюд — как платных, так и бесплатных.

Владимир Владимирович отметил на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой:

«Это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован».

В случае воспрепятствования этому родители могут оставить жалобу на портале «Госуслуги». 

Можно ли отказаться от школьного питания?
Фото: 1MI
#Школьники#Родители#Семьи#Школы#1 класс#Госуслуги
Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний 1 сентября 2022
Вчера, 10:13
Дарья из Новосибирска полюбила Аёдижи Акинолу и стала Оладеле
Вчера, 13:27
Поймали и избили: в Новосибирске очевидцы догнали сбившего мальчика водителя
На улице Гоголя в Новосибирске 1 сентября произошло ДТП, после которого виновник хотел сбежать, но его удалось поймать.
Сегодня, 09:07
Потрепал волосы: наркоман накинулся на незнакомую девушку на остановке в Новосибирске
В Первомайском районе Новосибирска произошел инцидент, в котором пострадала девушка. Вечером, 1 сентября на нее накинулся молодой парень. О произошедшем рассказала мама пострадавшей в группе «Моя Первомайка».
Сегодня, 08:43
Срочно. Получила сотрясение: кто ответит за падение в обморок школьницы в Новосибирске
Сегодня, 11:41
ХК «Сибирь» (Новосибирск): первый матч в КХЛ 2 сентября 2022 – во сколько смотреть
ХК «Сибирь» гостевым матчем против «Сочи» начинает для себя регулярный чемпионат КХЛ 2022-23. Где и во сколько смотреть первую игру новосибирцев 2 сентября, рассказывает Atas.info.
Сегодня, 08:16