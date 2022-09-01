Новшество введено после инициативы президента, озвученной на ежегодном послании Федеральному собранию в 2020 году. Всем школам страны было дано поручение — подготовиться к осуществлению услуги в срок до 2023 года. Но в Новосибирске все школы города уже 1 сентября 2020 года начали кормить учеников бесплатными завтраками и обедами. Даже отдаленные сельские школы, не имеющие техническо-материальной базы для обеспечения детей горячим питанием, не стали ждать установленного срока и подготовились к началу нового учебного года.
ВАЖНО!
В 2020–2021 году всем 147 235 ученикам из 1-4 классов было предоставлено бесплатные питание. На эти цели было выделено 793,1 миллиона рублей.
Ученикам младших классов — с 1-го по 4-й — бесплатное питание положено согласно изменениям, внесенным в Федеральные законы «Об образовании» и «О качестве пищевых продуктов».
Также есть федеральная категория льготников, которая прописана в вышеуказанных законах. Речь идет о детях с ограниченными возможностями здоровья и о детях-сиротах. В региональном законодательстве круг льготников очерчен уже более широко. Сюда входят дети из многодетных семей (где растут трое и более несовершеннолетних детей), дети из малоимущих семей (где средний доход ниже прожиточного уровня в регионе), дети, потерявшие одного из родителей, получающие пособие по потере кормильца.
Оформлять бесплатное питание в школе должны только представители льготных категорий учеников, да и то не все.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук пояснил:
«Младшеклассники-льготники будут питаться, исходя из следующих оснований: дети из малоимущих и многодетных семей будут обеспечены бесплатным горячим питанием без предоставления удостоверения многодетной семьи, справки о признании семьи малоимущей. А дети-инвалиды получат двухразовое бесплатное горячее питание согласно постановлению Правительства Новосибирской области от 13 июля 2015 года № 253-п».
А вот учащимся в 5-11 классах необходимо предоставить школьному руководству право на льготу. Для этого нужно обратиться в территориальные органы соцзащиты за документами, свидетельствующими о тяжелом материальном положении ученика. В зависимости от ситуации это может быть удостоверение многодетной семьи, справка о низких доходах семьи, справка об инвалидности ребенка, свидетельство о смерти кормильца.
Также необходимо заявление на предоставление платного питания в школе от родителей или опекунов школьника, его свидетельство о рождении, СНИЛС и другие документы.
Каждое общеобразовательное учреждение вправе само договариваться с комбинатами питания и составлять меню, придерживаясь норм СанПиН и правил здорового питания. Но на практике перечень блюд составляет поставщик, исходя из суммы, которую платит школа за обед одного ученика.
В 2022 году она составляет 70 рублей. На эти деньги поставщик должен организовать меню из разряда правильного питания. Сегодня на фоне роста цен на продукты сделать питание полезным и разнообразным все более сложно. Так, в некоторых школах со столов практически исчезли дорогостоящие фрукты — бананы, цитрусовые, киви, ягоды. Также стало меньше овощей — кабачков, помидоров, огурцов. Раньше их подавали детям в виде свежих салатов, а теперь это стало все реже.
Тема качества и разнообразия школьных обедов часто появляется в СМИ Новосибирска. Из репортажей журналистов можно понять, что дети питаются не слишком разнообразно, но сбалансированно: каши из разных видов круп (рис, гречка, перловка), блюда из мяса (говядина, курица, рыба) и субпродуктов (печень), кисломолочные продукты, салаты из овощей и корнеплодов, бобовые и пр., напитки из фруктов и ягод.
Старшеклассники в школьную столовую ходят реже, чем ученики «началки». В этом возрасте, как правило, ребята предпочитают перехватить фаст-фуд или сухомятку в буфете. Диетологи и специалисты по здоровому питанию категорически против такой тенденции. Атеросклероз, ожирение, диабет, гастрит — это лишь неполный перечень заболеваний, который грозит школьникам при игнорировании горячих обедов.
В этой связи в школах Новосибирска активно работают над качеством школьного питания, чтобы оно было не только питательным, витаминным, но и вкусным. Среди детей проводят анкетирование и другие мероприятия, позволяющее выявить любимые блюда ребят и сделать их более полезными и щадящими для организма. Вместо жареных котлет — томленые или запеченные, вместо картошки фри — овощные чипсы, вместо газировки — полезные фруктовые напитки и соки.
С учетом того, что очень многие поставщики жалуются на повышение закупочных цен, в новом учебном году стоимость школьного питания будет пересмотрена в сторону увеличения. То есть родителям учеников 5-11 классов придется платить больше за обеды своих детей.
Однако для льготников есть хорошие новости. Дело в том, что изначально сумма, затраченная на обед ученика из начальных классов, составляла около 75 рублей. При этом обеды льготных категорий учащихся оказались ниже по себестоимости. В 2022 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес предложение о том, чтобы убрать эту разницу и повысить стоимость питания для льготников. Для этого из регионального бюджета было выделено дополнительно 211 миллионов рублей.
Если ребенок не хочет посещать школьную столовую, то родителям необходимо написать заявление на имя руководителя учебного заведения и отказаться от питания. Для учеников младших классов это просто формальность, а для старшеклассников — основание для перерасчета и компенсации денег на карту школьника после соответствующего внутреннего приказа (положения).
На сегодняшний день жалуются не столько на вкусовые качества блюд, сколько на их свежесть. Часто родители жалуются, что еду привозят и раздают холодной.
Руководство школ делает все возможное, чтобы сократить количество негативных отзывов и отказов от питания. На родительских собраниях поднимается вопрос о пополнении меню новыми блюдами, возможности проверять качество детского питания. Президент Владимир Путин лично разрешил родительским комитетам осуществлять контроль и проверку блюд — как платных, так и бесплатных.
Владимир Владимирович отметил на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой:
«Это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован».
В случае воспрепятствования этому родители могут оставить жалобу на портале «Госуслуги».