Однако для льготников есть хорошие новости. Дело в том, что изначально сумма, затраченная на обед ученика из начальных классов, составляла около 75 рублей. При этом обеды льготных категорий учащихся оказались ниже по себестоимости. В 2022 году губернатор Новосибирской области Андрей Травников внес предложение о том, чтобы убрать эту разницу и повысить стоимость питания для льготников. Для этого из регионального бюджета было выделено дополнительно 211 миллионов рублей.