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Матери пятерых детей заменили изъеденную паразитами печень в Новосибирске

Сегодня, 15:05
Фото: 1MI
Жительница Томска Алена Верхотурова узнала о диагнозе «альвеококкоз» и ужаснулась – её печень была почти полностью съедена паразитами. Однако её спас посмертный донор, а также заменившие орган врачи.

Болезнь чаще всего долго не диагностируется, потому что не вызывает никаких симптомов – она не передается между людьми, но может попасть с мясом, через собак или дикоросы. Врачи считают, что Верхотурова заразилась еще в детстве, пишет КП-Новосибирск.

Изначально часть своей печени хотела отдать мама Алены, но в итоге произошло невероятное чудо, когда девушка уже была на волоске от смерти – умер человек, у которого полностью подходила печень и её можно было трансплантировать. 

Хирурги Новосибирской областной больницы начали проводить срочную реанимацию – они спасли пациентку, а она даже не знала кого благодарить – бывшего хозяина печени или врачей.

#Александр Кондратьев#Медицина#Новосибирск#Врач#Общество
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