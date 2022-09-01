Матери пятерых детей заменили изъеденную паразитами печень в Новосибирске

Болезнь чаще всего долго не диагностируется, потому что не вызывает никаких симптомов – она не передается между людьми, но может попасть с мясом, через собак или дикоросы. Врачи считают, что Верхотурова заразилась еще в детстве, пишет КП-Новосибирск.