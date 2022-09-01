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Posted 1 сентября 2022, 04:33

Published 1 сентября 2022, 04:33

Modified 1 сентября 2022, 05:11

Updated 1 сентября 2022, 05:11

Названы улицы Новосибирска, которые отремонтируют на 150 млн от губернатора

1 сентября 2022, 04:33

Названы дороги Новосибирска, которые отремонтируют на 150 млн от губернатора - список

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых проведут ремонт в 2022 году. Ранее на эти цели муниципалитету выдал дополнительно 150 млн рублей губернатор Андрей Травников из бюджета Новосибирской области.

Глава региона назначил мэру Анатолию Локтю выплату допсредств на благоустройство дорог. Работы, по его поручению, городские власти должны выполнить до зимы.

«АиФ-Новосибирск» узнал, на какие улицы выделили деньги: 

 

#Алина Шефер#Город#Новосибирск#2022#Дороги#Ремонт#Мэр#Губернатор#Травников
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