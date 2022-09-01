Новосибирец разбудил детей фейерверками из окна дома в ночь перед Днем Знаний

Жители многоэтажки на проспекте Дзержинского сняли на видео мужчину, который из окна пускал петарды в ночь на 1 сентября. Разбуженные от взрывов местные вышли во двор и принялись кричать на дебошира.
«Он на нас не реагировал. Похоже, ему было очень весело, а вот нам нет. Если это для школьников в честь праздника, то он больной…Дети сонные пойдут из-за него на линейку», - сетуют соседи стрелка.
В комментариях к посту «АСТ-54» во «ВКонтакте» новосибирцы посоветовали мужчине не запускать фейерверк в квартире в целях пожарной безопасности.