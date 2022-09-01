Новосибирцы жалуются Путину на бомжа с детской площадки

Местные ранее рассказывали, что мужчину выгнала на улицу невестка. Он не придумал ничего лучше, как устроиться под её окнами во дворе. Таким поведением мужчина злит не только родственницу, но и всех в округе.
В своей штаб-квартире сибиряк спит, справляет нужду, устраивает попойки с друзьями. А рядом играют соседские дети.
До этого мужчина проживал в социальном центре, но сейчас работники его даже не ищут. Полиция и другие структуры никак не реагируют на жалобы местных жителей. Собственники квартир намерены отправить письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться в ситуации, пишет Сиб.фм.
Жители Новосибирска не впервые жалуются главе государства на социальные и экологические проблемы в городе. Из недавнего, в 2021 году горожане попросили Владимира Путина разобраться с ежегодно горящей свалкой на левом берегу. После этого причину пожара на полигоне лично выяснял губернатор Травников.