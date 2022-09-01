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Охрана накинулась на покупателя в магазине Новосибирска и обвинила его в порче машины

Сегодня, 08:12
Фото: 1MI

Сотрудники ЧОПа избили покупателя новосибирского магазина на Лазурной

В Октябрьском районе Новосибирска сотрудники ЧОП избили покупателя в магазине, который якобы вел себя неадекватно. Однако столь странный инцидент стал поводом для поиска правды. О произошедшем рассказали свидетели в социальных сетях.

По словам очевидцев, все произошло на улице Лазурная у здания №6/1. Сотрудники ЧОПа якобы избили одного из покупателей магазина. При этом пострадавший упал на чужой припаркованный автомобиль. Машина была повреждена, а охрана обвинила в порче имущества самого мужчину. 

«Помяли нам автомобиль и ещё говорят, что мужчина якобы сам упал на нашу машину. Вызвали участкового, четыре часа жизни из-за них потеряли, благо всё засняла камера на магазине», — заявил владелец машины в соцсетях.

Под опубликованным постом одна из сибирячек написала, что новосибирца наказали таким способом за неадекватное поведение в торговой точке. Насколько эта информация верна – пока непонятно. 

Напомним, ранее уголовное дело не возбудили после избиения пенсионерки в новосибирском пансионате. В отделе № 5 «Дзержинский» провели доследственную проверку, но результата это не принесло – в возбуждении уголовного дела отказали.

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