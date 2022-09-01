По словам очевидцев, все произошло на улице Лазурная у здания №6/1. Сотрудники ЧОПа якобы избили одного из покупателей магазина. При этом пострадавший упал на чужой припаркованный автомобиль. Машина была повреждена, а охрана обвинила в порче имущества самого мужчину.