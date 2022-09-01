По словам очевидцев, все произошло на улице Лазурная у здания №6/1. Сотрудники ЧОПа якобы избили одного из покупателей магазина. При этом пострадавший упал на чужой припаркованный автомобиль. Машина была повреждена, а охрана обвинила в порче имущества самого мужчину.
«Помяли нам автомобиль и ещё говорят, что мужчина якобы сам упал на нашу машину. Вызвали участкового, четыре часа жизни из-за них потеряли, благо всё засняла камера на магазине», — заявил владелец машины в соцсетях.
Под опубликованным постом одна из сибирячек написала, что новосибирца наказали таким способом за неадекватное поведение в торговой точке. Насколько эта информация верна – пока непонятно.
Напомним, ранее уголовное дело не возбудили после избиения пенсионерки в новосибирском пансионате. В отделе № 5 «Дзержинский» провели доследственную проверку, но результата это не принесло – в возбуждении уголовного дела отказали.