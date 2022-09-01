Отец погубил двоих детей под Новосибирском – он уснул с сигаретой и поджег дом

По данным СУ СКР региона, 7 апреля 2022 года в поселке Низовка произошел крупный пожар в доме многодетной семьи. Там находились трое детей и их пьяный отец. Во время тушения пожарные нашли в развалинах тела 16-летней девочки и 14-летнего мальчика, другого ребенка спасли.