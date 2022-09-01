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Отец погубил двоих детей под Новосибирском – он уснул с сигаретой и поджег дом

Сегодня, 16:35
Фото: СУ СКР НСО

Многодетного отца осудят за гибель детей при пожаре в Новосибирской области

Следователи признали 53-летнего новосибирца повинным в гибели двоих детей на пожаре. Дело с доказательствами против мужчины направили в Тогучинский районный суд.
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Дети

По данным СУ СКР региона, 7 апреля 2022 года в поселке Низовка произошел крупный пожар в доме многодетной семьи. Там находились трое детей и их пьяный отец. Во время тушения пожарные нашли в развалинах тела 16-летней девочки и 14-летнего мальчика, другого ребенка спасли.

«Мужчина курил сигарету в одной из комнат в доме на Тракторной, потом уснул с ней в кресле. Она упала и привела к возгоранию мебели, а потом и всего дома. Сработал пожарный извещатель, но сотрудники МЧС прибыли, когда спасти двоих детей уже было невозможно», - рассказала пресс-секретарь Следственного комитета Новосибирской области Кристина Оберемченко.

Отмечается, что третьего ребенка из горящего дома эвакуировать успели. Его срочно увезли в больницу с ожогами. Глава семьи также выжил и теперь его обвиняют в гибели детей по неосторожности.

Мужчина признал свою вину. Следователи собрали все доказательства по этому делу и передали его в суд.

#Алина Шефер#Дети#Уголовное дело#Происшествия#Новосибирск
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