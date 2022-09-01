atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 1 сентября 2022, 04:16

Published 1 сентября 2022, 04:16

Modified 1 сентября 2022, 04:44

Updated 1 сентября 2022, 04:44

Парень пытался украсть деньги из кассы вокзала в Новосибирске. На ощупь!

Парень пытался вслепую обворовать билетную кассу вокзала в Новосибирске

1 сентября 2022, 04:16
Фото: 1MI

Парень пытался украсть деньги из кассы вокзала в Новосибирске. На ощупь!

Полицейские задержали 22-летнего подозреваемого в краже денег из билетной кассы ЖД вокзала в Новосибирске. Об этом сообщает УТ МВД по региону.

Молодой человек ночью проник в зал ожидания станции вокзала Иня-Восточная. Потом тихо подошел к кассе и попытался вытащить из окошка коробку, но денег в ней не оказалось. 

По данным полиции, кассир убрала деньги в сейф перед уходом домой. А воришка заметил место, где хранятся деньги, когда накануне покупал билет на поезд до Мочище. 

Его задержали и взяли с него подписку о невыезде. Теперь новосибирцу грозит до 5 лет тюрьмы.

 

#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Вокзал#Полиция#Железная дорога#Кража#Деньги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика