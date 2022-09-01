Парень пытался вслепую обворовать билетную кассу вокзала в Новосибирске

Posted 1 сентября 2022, 04:16
Published 1 сентября 2022, 04:16
Modified 1 сентября 2022, 04:44
Updated 1 сентября 2022, 04:44
Молодой человек ночью проник в зал ожидания станции вокзала Иня-Восточная. Потом тихо подошел к кассе и попытался вытащить из окошка коробку, но денег в ней не оказалось.
По данным полиции, кассир убрала деньги в сейф перед уходом домой. А воришка заметил место, где хранятся деньги, когда накануне покупал билет на поезд до Мочище.
Его задержали и взяли с него подписку о невыезде. Теперь новосибирцу грозит до 5 лет тюрьмы.
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