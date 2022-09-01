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Подрядчик для создания оборудования СКИФа появился в Новосибирске

Сегодня, 13:11
Фото: srf-skif.ru
Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения (КТИ НП СО РАН) победил в аукционе по разработке, изготовлению и монтажу оборудования станции ЦКП «СКИФ».

Начальная максимальная цена трех контрактов составила 1,18 млрд рублей – эта информация представлена на портале госзакупок.

В пресс-службе «СКИФ» уточнили, что институт создаст оборудование экспериментальной станции к декабрю 2024 года. Часть разместят в экспериментальном зале здания накопителя, другую –  в отдельном здании.

Стоит отметить, что станция будет решать задачи материаловедения, а также наук о жизни. Все это будет проделывать при помощи сверхмощного рентгеновского излучения с энергией фотов от 30 до 150 кэВ с высокой проникающей способностью.

Напомним, что стоимость строительства «СКИФ» увеличилась в 2022 году до 47,3 млрд руб., что на 27,5% больше цены, заявленной ранее.

#Александр Кондратьев#Наука#Новосибирск#Ученые
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