Рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний 1 сентября 2022

И замыкает топ-5 зарплатного рейтинга новосибирских педагогов директор лицея № 185 Игорь Онищенко. Его доход в месяц – 114,2 тысячи рублей. Лицей не блещет результатами выпускников – он не фигурирует ни в одном из двух рейтингов, которые мы упоминали выше. Зато осенью 2021 года было заявлено, что вместо одного из старых корпусов для лицея построят новое здание, площадью в пять раз больше.