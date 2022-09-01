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Рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний 1 сентября 2022

Сегодня, 10:13
Фото: 1MI
По итогам декларационной кампании за 2021 год самую высокую зарплату получали руководители так называемых "статусных" школ. К 1 сентября мы составили рейтинг самых высокооплачиваемых педагогов. Их доход в несколько раз превышает самую маленькую зарплату школьного директора в Новосибирске

Лидер по доходам среди директоров новосибирских школ  - Ирина Путинцева, руководитель гимназии № 6 "Горностай". Ее месячный заработок в 2021 году составлял 146,8 тысяч рублей. Гимназия находится на 133 месте в тор-200 лучших школ России. Однако по результатам ЕГЭ-2022 не вошла даже в число 30 лучших школ Новосибирской области, уступив многим сельским образовательным учреждениям. Весной текущего года гимназия оказалась в центре громкого скандала – 8-классница покончила с собой в школьном туалете.

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На второй строчке рейтинга самых высокооплачиваемых руководителей муниципальных образовательных учреждений расположилась Ирина Михно, которая возглавляет "Вторую новосибирскую гимназию". Среднемесячная зарплата – 130,4 тысячи рублей.  Образовательное учреждение находится на девятой позиции в рейтинге лучших школ области по результатам ЕГЭ-2022, в общероссийском рейтинге лучших школ занимает 162 строчку. Не так давно гимназия попадал в сводки новостей с сообщением, что ученикам перед предпоследним уроком будут выдавать молоко.

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Замыкает первую тройку с зарплатой 122,6 тысячи рублей Сергей Сопочкин, директор лицея № 130. Несмотря на то, что руководитель лицея, который носит имя основателя Академгородка Михаила Лаврентьева, в зарплатном рейтинге оказался на третьем месте, вверенное ему образовательное учреждение в образовательных рейтингах опережает две упомянутые выше гимназии. По результатам ЕГЭ-2022 – четвертое место в области, общероссийский список лучших – 45 строчка. Осенью 2021 года элитный лицей "прославился" тем, что запретил ученикам выходить из здания на улицу до 12:40.

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От руководителя престижного 130-го лицея с зарплатой 120,4 тысячи рублей немногим отстает Лариса Потеряева, которая возглавляет лицей № 22 "Надежда Сибири". В топ-200 лучших школ России лицей не попал, в региональном списке по результатам ЕГЭ-2022 образовательное учреждение занимает 14 строчку. В Новосибирске уже несколько лет продолжаются судебные разбирательства между мэрией и застройщиком, связанные со скандальной историей несостоявшейся постройки бизнес-центра рядом лицеем №22.

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И замыкает топ-5 зарплатного рейтинга новосибирских педагогов директор лицея № 185 Игорь Онищенко. Его доход в месяц – 114,2 тысячи рублей. Лицей не блещет результатами выпускников – он не фигурирует ни в одном из двух рейтингов, которые мы упоминали выше. Зато осенью 2021 года было заявлено, что вместо одного из старых корпусов для лицея построят новое здание, площадью в пять раз больше.

В среднем размер заработной платы у руководителей школ Новосибирска колеблется в рамках 50-70 тысяч рублей. Антирекорд в 2021 году поставила директор вечерней школы № 15 в Дзержинском районе Екатерина Лактионова. Ее зарплата составила всего 16,6 тысяч рублей.

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#Образование#1 сентября#Учебный год#Школы#Зарплаты
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