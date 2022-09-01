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Цены взлетели на такси в Новосибирске в День знаний 1 сентября

Сегодня, 08:39

Цены резко выросли на такси в Новосибирске 1 сентября

В четверг, 1 сентября в Новосибирске поднялись цены на проезд в такси. Об этом рассказали читатели Atas.info.

Сегодня тысячи школьников празднуют День знаний. Чтобы доехать в школу, большинство родителей пользуются такси. Вот и цены там резко поднялись, считает читательница Елена.

«Хотели вызвать такси на праздник к племяннику. Мы живем на улице Рябиновая. Школа находится на Лазурной №27. Такси туда стоило в пределах 250 рублей, сегодня открываю приложение и в шоке! 464 рубля. Считай полтысячи выкинуть на ветер. Другого выбора нет», - рассказала Atas.info сибирячка.

Фото: Скрин Яндекс.Такси

Действительно, проверив цены по разным адресам, в приложении зафиксирован высокий спрос на машину. Поэтому и ценник такой высокий. Заметить это можно по фиолетовой молнии у стоимости. Зачастую сумма потом снижается.

«Не скажу, что сильно дорого, но разница заметна. Мы живем на улице Танковая и вызвали такси до 158 школы. Ехать там от силы 10 минут. Обычно ценник был ну рублей 170, сейчас же 249. И то, обновляя заказ, он растет», - поделилась с Atas.info еще одна читательница Наталья.
Фото: Скрин Яндекс.Такси
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