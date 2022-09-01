«Хотели вызвать такси на праздник к племяннику. Мы живем на улице Рябиновая. Школа находится на Лазурной №27. Такси туда стоило в пределах 250 рублей, сегодня открываю приложение и в шоке! 464 рубля. Считай полтысячи выкинуть на ветер. Другого выбора нет», - рассказала Atas.info сибирячка.