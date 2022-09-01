Церемония поднятия государственного флага прошла в школах Новосибирска

«Школу свою называть не буду во избежание неприятностей. На самом деле мне не понравилось такое нововведение, потому что и так пришлось вырваться с работы на линейку, а так еще и ждали долго пока настроят звук для гимна, поднимут флаг и прочее», - рассказал Вячеслав Е.
При этом таким образом в школах будет начинаться каждая учебная неделя – эту стандарт был официально утвержден властями.
Стоит отметить, что если ученики не могут попасть на данное мероприятие, то учитель будет оглашать им календарь памятных дат на неделю и попросит исполнить куплет и припев гимна РФ.