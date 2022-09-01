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Церемония поднятия государственного флага прошла в школах Новосибирска

Сегодня, 19:02
Фото: Вячеслав Елизаров
В школах Новосибирска впервые в День знаний 1 сентября провели церемонию поднятия флага России и исполнили гимн на торжественных линейках. Информацию Atas.info предоставил один из родителей.

«Школу свою называть не буду во избежание неприятностей. На самом деле мне не понравилось такое нововведение, потому что и так пришлось вырваться с работы на линейку, а так еще и ждали долго пока настроят звук для гимна, поднимут флаг и прочее», - рассказал Вячеслав Е.

При этом таким образом в школах будет начинаться каждая учебная неделя – эту стандарт был официально утвержден властями.

Стоит отметить, что если ученики не могут попасть на данное мероприятие, то учитель будет оглашать им календарь памятных дат на неделю и попросит исполнить куплет и припев гимна РФ. 

#Образование#Новосибирск#Учеба#Россия#Александр Кондратьев
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