Церемония поднятия государственного флага прошла в школах Новосибирска

«Школу свою называть не буду во избежание неприятностей. На самом деле мне не понравилось такое нововведение, потому что и так пришлось вырваться с работы на линейку, а так еще и ждали долго пока настроят звук для гимна, поднимут флаг и прочее», - рассказал Вячеслав Е.