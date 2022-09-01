В Новосибирске пройдет ярмарка для садоводов 2 и 3 сентября

Местом проведения назначена площадка возле Дома культуры и творчества имени В. П. Чкалова (проспект Дзержинского, 34/1). Там будут продавать семена, саженцы, цветы, а также средства для дезинфекции и бытовые химические средства по уходу за садом и огородом – удобрения, теплицы, укрывной материал и различный инвентарь.