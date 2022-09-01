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В Новосибирске пройдет ярмарка для садоводов 2 и 3 сентября

Сегодня, 13:46
Фото: 1MI
Ярмарка для садоводов и огородников состоится в Дзержинском районе Новосибирска со 2 по 3 сентября с 10:00 до 18:00. Информацию предоставили в пресс-службе мэрии города.

Местом проведения назначена площадка возле Дома культуры и творчества имени В. П. Чкалова (проспект Дзержинского, 34/1). Там будут продавать семена, саженцы, цветы, а также средства для дезинфекции и бытовые химические средства по уходу за садом и огородом – удобрения, теплицы, укрывной материал и различный инвентарь.

Стоит отметить, что на ярмарке можно будет и вкусно покушать натуральные продукты от местных производителей. Также предоставят возможность проконсультироваться о саде или огороде у профессионалов.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Ярмарки
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