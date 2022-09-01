Житель Новосибирска разбил стекло автобуса, который уехал прямо перед ним

Стоит отметить, что заднее стекло на «ПАЗ» в б/у варианте стоит от 10 тысяч рублей, но в Новосибирске на «Авито» не продают ни одного экземпляра. Если водитель или транспортное предприятие обратились в полицию, то вероятнее всего нарушитель заплатит полную сумму с учетом доставки.