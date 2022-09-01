Житель Новосибирска разбил стекло автобуса, который уехал прямо перед ним

Инцидент произошел на улице Хилокской в Ленинском районе города. Новосибирец хотел уехать на этом автобусе с остановки «Магазин №19», но тот как будто специально не открыл двери и начал уезжать. Тогда мужчина психанул и неизвестным предметом бросил прямо в заднее стекло, которое от удара разбилось.
Водитель сразу передумал уезжать и остановился на обочине дороге, а разгневанный мужчина вернулся на остановку.
Стоит отметить, что заднее стекло на «ПАЗ» в б/у варианте стоит от 10 тысяч рублей, но в Новосибирске на «Авито» не продают ни одного экземпляра. Если водитель или транспортное предприятие обратились в полицию, то вероятнее всего нарушитель заплатит полную сумму с учетом доставки.