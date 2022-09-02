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31-летний мужчина угодил под колеса автомобиля, переходя дорогу в Новосибирске

Сегодня, 20:48
Фото: ГИБДД Новосибирска

Машина сбила 31-летнего пешехода на Бугринском мосту в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мужчина-пешеход. Информацию подтвердили в ГИБДД по городу.
Сюжет
ДТП

По данным Госавтоинспекции, авария произошла днем, 2 сентября на Бугринском мосту. Мужчина 1991 года рождения переходил дорогу и в один момент его сбил автомобиль. Водитель сидел за рулем MITSUBISHI-OUTLANDER XL. 

Пострадавший был доставлен в больницу. Какие именно он получил травмы – неизвестно. На месте ДТП работал экипаж ДПС. Теперь инспекция выяснит точные причины и обстоятельства произошедшего. 

Напомним, ранее 19-летний парень умер, врезавшись в забор под Новосибирском. Однако полученные травмы были несовместимы с жизнью и водитель скончался спустя сутки, не приходя в сознание. В ГИБДД уточнили, что у погибшего не было водительских прав. 
 
 

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