По словам местных жителей, инцидент произошел в доме №22 по улице Твардовского. Там 1 сентября вспыхнула квартира на 15-м этаже. Из окна валил черный дым.
Автор поста утверждает, что соседи отзываются об этой квартире своеобразно, так как жильцы там любят выпить и часто гуляют. На момент публикации новости официально информацию в ГУ МЧС не прокомментировали.
Однако новосибирцы предполагают, что к моменту приезда пожарных, в квартире людей не было. Другая версия произошедшего – кто-то пожарил шашлыки на мангале прямо в квартире, считают очевидцы.
Напомним, ранее следователи признали 53-летнего новосибирца виновным в гибели двоих детей на пожаре. Дело с доказательствами против мужчины направили в Тогучинский районный суд.