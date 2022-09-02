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Алкаши лишились квартиры на 15-м этаже в Новосибирске

Сегодня, 08:26
Фото: 1MI
Соседи считают, что жильцы там были неблагополучные

Квартира сгорела на улице Твардовского в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска в первый день осени случилось происшествие – загорелась квартира в жилом доме. Об этом рассказали очевидцы в паблике «Моя Первомайка».
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По словам местных жителей, инцидент произошел в доме №22 по улице Твардовского. Там 1 сентября вспыхнула квартира на 15-м этаже. Из окна валил черный дым.

Автор поста утверждает, что соседи отзываются об этой квартире своеобразно, так как жильцы там любят выпить и часто гуляют. На момент публикации новости официально информацию в ГУ МЧС не прокомментировали. 

Однако новосибирцы предполагают, что к моменту приезда пожарных, в квартире людей не было. Другая версия произошедшего – кто-то пожарил шашлыки на мангале прямо в квартире, считают очевидцы. 

Напомним, ранее следователи признали 53-летнего новосибирца виновным в гибели двоих детей на пожаре. Дело с доказательствами против мужчины направили в Тогучинский районный суд.

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#2022#Новосибирск
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