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Бомж из ревности зарезал кухонным ножом своего друга в Новосибирске

Сегодня, 18:39
Фото: 1MI
Мужчина без определенного места жительства пойдет под суд за убийство жителя Новосибирска. Его уже арестовали, сообщает СУ СКР региона.

По данным следствия, 25 июня 2022 года возле дома на Ядринцевской выпивали двое мужчин. В какой-то момент они поругались и один из них схватился за кухонный нож. Сибиряк ударил им друга 5 раз.

«Мужчина умер, а его товарищ убежал. Предварительно, он бросил нож в огород соседей. На вызов незамедлительно приехали сотрудники ГУ МВД, которые нашли преступника и задержали», - сообщает пресс-секретарь Следкома Кристина Оберемченко.

Мужчину поймали на остановке «Октябрьская». Задержанный - 48-летний сибиряк без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за убийство, отметили в ГУ МВД Новосибирска.

Полицейские доставили его в отдел и арестовали. Скоро его ожидает суд. 

 

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#Криминал#Уголовное дело#Суд#Новосибирск#Алина Шефер
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