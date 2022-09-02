Бомж из ревности зарезал кухонным ножом своего друга в Новосибирске

По данным следствия, 25 июня 2022 года возле дома на Ядринцевской выпивали двое мужчин. В какой-то момент они поругались и один из них схватился за кухонный нож. Сибиряк ударил им друга 5 раз.
«Мужчина умер, а его товарищ убежал. Предварительно, он бросил нож в огород соседей. На вызов незамедлительно приехали сотрудники ГУ МВД, которые нашли преступника и задержали», - сообщает пресс-секретарь Следкома Кристина Оберемченко.
Мужчину поймали на остановке «Октябрьская». Задержанный - 48-летний сибиряк без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за убийство, отметили в ГУ МВД Новосибирска.
Полицейские доставили его в отдел и арестовали. Скоро его ожидает суд.