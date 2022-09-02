По данным суда, обвиняемого будут судить по двум статьям: хищение чужого имущества в особо крупном размере и отмывание денежных средств в особо крупном размере.
Следствие полагает, что мужчина добывал песок на нелегальном песчаном карьере незаконно. Добычей новосибирец занимался с 2018 по 2021 год на двух разных участках.
Было вывезено свыше 274 тысяч кубических метров песка, сообщает Сибкрай. Судебное заседание назначено на 14 сентября.
Напомним, ранее в Новосибирской области активисты создали петицию, в которой требуют отставить главу Убинского района Олега Конюка. Назначение Олега Конюка на должность главы района стало общественным резонансом. Не остались в стороне и депутаты: Александр Хинштейн заявил по факту данной ситуации в прокуратуру РФ, а также обратился к губернатору региона. По его мнению, люди с уголовным прошлым не могут быть руководителями районов.