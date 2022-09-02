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Дело об украденном у государства песке на 96 миллионов в Искитиме рассмотрит суд

Сегодня, 19:45
Фото: 1MI
В Новосибирской области в Искитимском районе суд рассмотрит дело о краже песка. Сумма ущерба, причиненная государству, достигла 96 миллионов рублей.
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2022

По данным суда, обвиняемого будут судить по двум статьям: хищение чужого имущества в особо крупном размере и отмывание денежных средств в особо крупном размере. 

Следствие полагает, что мужчина добывал песок на нелегальном песчаном карьере незаконно. Добычей новосибирец занимался с 2018 по 2021 год на двух разных участках. 

Было вывезено свыше 274 тысяч кубических метров песка, сообщает Сибкрай. Судебное заседание назначено на 14 сентября. 

Напомним, ранее в Новосибирской области активисты создали петицию, в которой требуют отставить главу Убинского района Олега Конюка. Назначение Олега Конюка на должность главы района стало общественным резонансом. Не остались в стороне и депутаты: Александр Хинштейн заявил по факту данной ситуации в прокуратуру РФ, а также обратился к губернатору региона. По его мнению, люди с уголовным прошлым не могут быть руководителями районов.  

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Город#2022#Новосибирская область#Уголовное дело#Новосибирск
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