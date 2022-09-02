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Глава РЭО Денис Буцаев запустил акцию по сбору макулатуры «Миллион Родине»

Сегодня, 16:25
Фото: reo.ru
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев выступил с приветственным словом в адрес участников форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке. Он призвал молодых людей принять участие в акции «Миллион Родине».

Данный проект предусматривает сбор макулатуры по всей Российской Федерации. Об этом информирует 360tv.ru.

По словам Буцаева, работа по сбору макулатуры крайне важна. Однако еще важнее личная вовлеченность каждого в раздельный сбор мусора. Без этого можно построить хоть 1000 заводов, а результата все равно не будет. Акция получила свое название не случайно. Например, в СССР дети и подростки собрали для подобного проекта миллион тонн вторичного сырья. Сделали они это за семь лет.

Масштабная акция по сбору вторсырья состоится с 15 сентября по 15 ноября 2022 года. В ее рамках Российский экологический оператор организует с добровольцами-экологами «Делай!» экопросветительские мероприятия. Волонтеры отправятся на экскурсии на перерабатывающие заводы в различных регионах государства.

Глава РЭО назвал переработку собранной макулатуры важным делом. По всей территории РФ разбросаны 90 профильных предприятий, к примеру, в Сибири, Московской и Нижегородской областях. Ежегодно на этих заводах перерабатывают четыре миллиона тонн упаковки из бумаги. Подрастающее поколение может не сомневаться, что вся сданная макулатура обретет новую жизнь. Она превратится в упаковку для яиц и фруктов, туалетную бумагу, гипсокартон или, может быть, даже блокнот.

Участие в проекте примут высшие и средние специальные учебные заведения, школы, детсады, бизнесмены и отделения домов молодежи в российских муниципалитетах. Любой желающий получит возможность сдать макулатуру в организации, которые принимают вторичное сырье у жителей. Структуры, собравшие свыше 300 килограммов макулатуры, могут передать ее в пункты «Миллион Родине». С подробностями можно ознакомиться на сайте.

 

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