Глава РЭО Денис Буцаев запустил акцию по сбору макулатуры «Миллион Родине»

По словам Буцаева, работа по сбору макулатуры крайне важна. Однако еще важнее личная вовлеченность каждого в раздельный сбор мусора. Без этого можно построить хоть 1000 заводов, а результата все равно не будет. Акция получила свое название не случайно. Например, в СССР дети и подростки собрали для подобного проекта миллион тонн вторичного сырья. Сделали они это за семь лет.