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На улице Ипподромской в Новосибирске на месяц закроют проезд по ночам – даты

Сегодня, 10:39
Фото: atas.info
Ограничения проезда начнут действовать через 2 недели

Проезд по ночам закроют на улице Ипподромской в Новосибирске

В Новосибирске мэрия объявила об ограничении движения автомобилей по Ипподромской скоростной магистрали в сентябре.

Так, с 16 сентября по 16 октября начнет действовать временное ограничение движения транспорта. Связано это с тем, что компания «ВИС» будет монтировать металлические балки для четвертого моста через реку Обь.

«Будет закрыто движение на участке ул. Ипподромской от пересечения с ул. Большевистской до пересечения с ул. Кирова. Объезд – по ул. Мостовой и ул. Кривощековской», - сообщают в муниципалитете.

Известно, что перекрытие дороги будет осуществляться только в ночное время. Часы проведения работ с 23 до 5. 

Напомним,  назван срок окончания ремонта улицы Ватутина в Новосибирске. Дорожники приступают к укладке асфальта на улице Ватутина. Предполагается, что движение по ней в районе площади Маркса будет открыто в ближайшие дни. 

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#Эмилия Каплунская#Город#Транспорт#Общество#Автомобиль#2022#Новосибирск#Ремонт#Дороги
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