Так, с 16 сентября по 16 октября начнет действовать временное ограничение движения транспорта. Связано это с тем, что компания «ВИС» будет монтировать металлические балки для четвертого моста через реку Обь.
«Будет закрыто движение на участке ул. Ипподромской от пересечения с ул. Большевистской до пересечения с ул. Кирова. Объезд – по ул. Мостовой и ул. Кривощековской», - сообщают в муниципалитете.
Известно, что перекрытие дороги будет осуществляться только в ночное время. Часы проведения работ с 23 до 5.
Напомним, назван срок окончания ремонта улицы Ватутина в Новосибирске. Дорожники приступают к укладке асфальта на улице Ватутина. Предполагается, что движение по ней в районе площади Маркса будет открыто в ближайшие дни.