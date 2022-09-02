Инцидент произошел в четверг, 1 сентября. Одна из пассажирок зашла на остановке "Бульвар Победы" в 64-й автобус. Водитель совершил резкое движение и все люди, находящиеся внутри салона, едва не упали, поделилась сибирячка в посте.
По ее словам, пару остановок назад другая пассажирка-пенсионерка разбила голову. Об этом свидетельствовали и лужи крови на ступеньках. Оказывается, экипаж автобуса даже не вызвал скорую на место происшествия и не убедился, в порядке ли женщина.
Сама пенсионерка просто вышла из общественного транспорта, который тут же уехал. Сейчас автор поста хочет разыскать пострадавшую или ее родственников, чтобы наказать виновников.
Напомним, ранее неадекватный парень избил незнакомую девушку на остановке в Новосибирске. Так считает мать пострадавшей. По ее словам, агрессивный мужчина ставил ее дочку на колени, выдирал волосы, пинал и бил кулаками. Сейчас странного парня разыскивает мать обиженной девушки.