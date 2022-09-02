По ее словам, пару остановок назад другая пассажирка-пенсионерка разбила голову. Об этом свидетельствовали и лужи крови на ступеньках. Оказывается, экипаж автобуса даже не вызвал скорую на место происшествия и не убедился, в порядке ли женщина.