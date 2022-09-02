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Пенсионерка разбила голову в новосибирском автобусе №64

Сегодня, 14:51
Фото: Инцидент Новосибирск Вконтакте
В городском автобусе №64 произошло происшествие: пенсионерка разбила голову в салоне. Случилось это по вине водителя, который не убедился, зашли или вышли ли пассажиры окончательно. О случившемся рассказала неравнодушная женщина в группе «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел в четверг, 1 сентября. Одна из пассажирок зашла на остановке "Бульвар Победы" в 64-й автобус. Водитель совершил резкое движение и все люди, находящиеся внутри салона, едва не упали, поделилась сибирячка в посте. 

По ее словам, пару остановок назад другая пассажирка-пенсионерка разбила голову. Об этом свидетельствовали и лужи крови на ступеньках. Оказывается, экипаж автобуса даже не вызвал скорую на место происшествия и не убедился, в порядке ли женщина. 

Сама пенсионерка просто вышла из общественного транспорта, который тут же уехал. Сейчас автор поста хочет разыскать пострадавшую или ее родственников, чтобы наказать виновников. 

Напомним, ранее неадекватный парень избил незнакомую девушку на остановке в Новосибирске. Так считает мать пострадавшей. По ее словам, агрессивный мужчина ставил ее дочку на колени, выдирал волосы, пинал и бил кулаками. Сейчас странного парня разыскивает мать обиженной девушки.

 

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Транспорт#Общество#Автомобиль#Полиция#2022#Новосибирская область#Новосибирск
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