По данным ведомства, в изоляторах осталось лишь 7% мест, то есть на 93% они заполнены. Известно, что на территории региона функционируют три следственных изолятора. Они вмещают себя 3 599 человек. Сейчас же в областных СИЗО размещены 3 353 человека.