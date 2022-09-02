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СИЗО Новосибирской области переполнены жуликами – свободных мест всего 7%

Сегодня, 12:53
Фото: 1MI

СИЗО в Новосибирской области заполнены на 93%

В Новосибирской области названо число оставшихся мест в СИЗО. Об этом рассказали в ГУ ФСИН по региону.
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Суд

По данным ведомства, в изоляторах осталось лишь 7% мест, то есть на 93% они заполнены. Известно, что на территории региона функционируют три следственных изолятора. Они вмещают себя 3 599 человек. Сейчас же в областных СИЗО размещены 3 353 человека. 

«В исправительных учреждениях Новосибирской области, по данным на начало сентября, содержатся 8 102 человека. При этом лимит наполнения исправительных учреждений составляет 14 091 человек, следовательно, колонии заполнены на 57%», — пишет НДН.инфо.

Напомним, ранее эксперты рассказали, за какие преступления сегодня сажают в тюрьму надолго. В списке часто фигурирует госизмена. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Суд#2022#Новосибирская область#Новосибирск#Россия
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