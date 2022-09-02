По данным ведомства, в изоляторах осталось лишь 7% мест, то есть на 93% они заполнены. Известно, что на территории региона функционируют три следственных изолятора. Они вмещают себя 3 599 человек. Сейчас же в областных СИЗО размещены 3 353 человека.
«В исправительных учреждениях Новосибирской области, по данным на начало сентября, содержатся 8 102 человека. При этом лимит наполнения исправительных учреждений составляет 14 091 человек, следовательно, колонии заполнены на 57%», — пишет НДН.инфо.
Напомним, ранее эксперты рассказали, за какие преступления сегодня сажают в тюрьму надолго. В списке часто фигурирует госизмена.