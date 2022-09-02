Родом Роман из Карасукского района. После 9 класса пошел учиться на машиниста электровоза. Вскоре прошел срочную службу в Бурятии, а после армии работал в отделе госнаркоконтроля в Карасуке.
В 2013 году подписал контракт на службу в Новосибирске, а в начале спецоперации уехал на Донбасс. Там и погиб, передает gorsite.ru. Спустя пару месяцев, у погибшего спецназовца родился долгожданный сын.
Напомним, ранее семья погибшего спецназовца ГРУ из Новосибирска получила Орден Мужества. У Юрия Резника остались жена и трое детей. Друзья вспоминают погибшего как умного, доброго и отзывчивого товарища.