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Спецназовец из Новосибирска погиб на Украине за пару месяцев до рождения сына

Сегодня, 08:11
Фото: 1MI
В Новосибирской области простились с 39-летним бойцом спецназа Романом Алексеевым. Мужчина погиб на Украине во время выполнения спецоперации.
Сюжет
Смерть

Родом Роман из Карасукского района. После 9 класса пошел учиться на машиниста электровоза. Вскоре прошел срочную службу в Бурятии, а после армии работал в отделе госнаркоконтроля в Карасуке. 

В 2013 году подписал контракт на службу в Новосибирске, а в начале спецоперации уехал на Донбасс. Там и погиб, передает gorsite.ru. Спустя пару месяцев, у погибшего спецназовца родился долгожданный сын.

Напомним, ранее семья погибшего спецназовца ГРУ из Новосибирска получила Орден Мужества. У Юрия Резника остались жена и трое детей. Друзья вспоминают погибшего как умного, доброго и отзывчивого товарища.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Смерть#Новосибирск#Украина
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