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Старое дерево ушибло иномарку на парковке в Новосибирске – кто за это ответит

Сегодня, 09:29
Фото: АСТ-54
Дерево поцарапало машину

Дерево упало на иномарку на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска дерево упало прямо на припаркованный автомобиль, о чем рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».
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По сообщению автора поста, все произошло по адресу Дуси Ковальчук у дома №398. Ветки дерева сильно поцарапали покрытие машины. 

«В парковочном кармане на Дуси Ковальчук, 398, деревья не предупреждают о том, что они падают, будьте осторожны», - говорится в посте. 

В комментариях многие новосибирцы посоветовали обратиться потерпевшему водителю с иском в управляющую компанию. Именно она должна отвечать за снос аварийных деревьев и их обрезку, уверены горожане. 

Напомним, ранее неадекватный парень избил незнакомую девушку на остановке в Новосибирске. Так считает мать пострадавшей. По ее словам, агрессивный мужчина ставил ее дочку на колени, выдирал волосы, пинал и бил кулаками. Сейчас странного парня разыскивает мать обиженной девушки.

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Город#Транспорт#2022#Автомобиль#Новосибирск
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