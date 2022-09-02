По сообщению автора поста, все произошло по адресу Дуси Ковальчук у дома №398. Ветки дерева сильно поцарапали покрытие машины.
«В парковочном кармане на Дуси Ковальчук, 398, деревья не предупреждают о том, что они падают, будьте осторожны», - говорится в посте.
В комментариях многие новосибирцы посоветовали обратиться потерпевшему водителю с иском в управляющую компанию. Именно она должна отвечать за снос аварийных деревьев и их обрезку, уверены горожане.
Напомним, ранее неадекватный парень избил незнакомую девушку на остановке в Новосибирске. Так считает мать пострадавшей. По ее словам, агрессивный мужчина ставил ее дочку на колени, выдирал волосы, пинал и бил кулаками. Сейчас странного парня разыскивает мать обиженной девушки.