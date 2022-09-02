Любители тихой охоты делятся, что в конце августа и в начале сентября в лесах начали активно нарастать опята. Грибами буквально усыпано все пни.
«Посмотрев новости, что пошли опята, я рванул в лес сегодня. Косил опят, пока не устал, взял столько, сколько захотел, мог бы еще косить! Место сбора - за Пашино», - поделился в комментариях местный житель.
Грибники рассказывают, что больше всего урожая растет в Кудряшах, Тогучинском районе, в Ключах, в Бердске, Сосновке, а также в Сокуре.
Напомним, ранее белый гриб эротичной формы нашли в Новосибирской области. Он похож на попку. При этом в этом году часто появляются находки и в виде половых органов – такое дарует природа.