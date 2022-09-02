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Тащим вёдрами: названы места, где растёт богатый урожай опят в Новосибирской области

Сегодня, 12:34
Фото: Грибы и грибные места НСО

Грибники вёдрами собирают опята в Новосибирской области

В Новосибирской области грибники вёдрами собирают опята. Об этом они рассказали в группе «Грибы и грибные места НСО» ВКонтакте.
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Грибы

Любители тихой охоты делятся, что в конце августа и в начале сентября в лесах начали активно нарастать опята. Грибами буквально усыпано все пни. 

«Посмотрев новости, что пошли опята, я рванул в лес сегодня. Косил опят, пока не устал, взял столько, сколько захотел, мог бы еще косить! Место сбора - за Пашино», - поделился в комментариях местный житель. 

Грибники рассказывают, что больше всего урожая растет в Кудряшах, Тогучинском районе, в Ключах, в Бердске, Сосновке, а также в Сокуре.

Напомним, ранее белый гриб эротичной формы нашли в Новосибирской области. Он похож на попку. При этом в этом году часто появляются находки и в виде половых органов – такое дарует природа. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Экология#Город#Грибы#2022#Новосибирская область#Новосибирск
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