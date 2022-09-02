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Участница Великой отечественной войны умерла в 98 лет под Новосибирском

Сегодня, 13:44
Фото: 1MI
В городе Искитим в Новосибирской области похоронили участницу Великой Отечественной войны Лидию Годунову – она умерла в возрасте 98 лет. Информацию предоставили в районной администрации.

Лидия Годунова родилась в Днепропетровске на Украине в 1925 году и переехала в Уфу в 12 лет. В 1943 году она после совершеннолетия пошла на фронт в составе женской дивизии в противовоздушной обороне под Сталинградом. 

Спустя некоторое время женщину перевели в Архангельск защищать порты с кораблями союзников – она помогала оборонять порт Долгая Щель в устье реки Маймакса.

Стоит отметить, что она получила медали – «За оборону Заполярья», «За победу над Германией» и ордена Отечественной войны II степени.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск
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