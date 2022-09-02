Участница Великой отечественной войны умерла в 98 лет под Новосибирском

Лидия Годунова родилась в Днепропетровске на Украине в 1925 году и переехала в Уфу в 12 лет. В 1943 году она после совершеннолетия пошла на фронт в составе женской дивизии в противовоздушной обороне под Сталинградом.
Спустя некоторое время женщину перевели в Архангельск защищать порты с кораблями союзников – она помогала оборонять порт Долгая Щель в устье реки Маймакса.
Стоит отметить, что она получила медали – «За оборону Заполярья», «За победу над Германией» и ордена Отечественной войны II степени.