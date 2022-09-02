В Новосибирске девушка влюбилась в африканца Аёдижи Акинолу и вышла за него замуж. Жених - выходец из Республики Ганы. Познакомились влюблённые в языковой школе, где мужчина был преподавателем. Дарья полюбила Аёдижи с первого взгляда, как и он ее. Предложение руки и сердца сибирячка получила романтично – в день своего рождения. Теперь уже семейная пара счастлива вместе после долгожданной росписи.