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В Новосибирске запирают детей в морозилке, тонут в деньгах и влюбляются в африканцев

Сегодня, 21:38
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Все самые интересные новости с 26 по 2 сентября
Шокирующий инцидент произошел в Новосибирске – мальчика заперли в морозилке магазина – тот жаловался на просрочку. Директора элитных школ зарабатывают в разы больше, чем в селах. Сибирячка полюбила Аёдижи Акинолу и стала Оладеле. Atas.info составил ТОП самых интересных событий за прошедшую неделю.

Мальчика заперли в холодильнике магазина в Новосибирске

Громкий скандал произошел в магазине «Мария-Ра» по улице Селезнева 46/1. Девятилетний мальчик-активист решил прийти в торговую сеть с друзьями, чтобы собрать просроченные продукты – такая инициатива ребят. 

В итоге это не понравилось местной продавщице, которая вызвала сотрудника на помощь. Тот оказался не промах и тоже решил отстоять честь магазина – он затащил ребенка в морозильную камеру. Испугавшись приезда полиции, в итоге выгнал ребенка на улицу. Дело обрело общественный резонанс. На контроль проверку взял сам глава СК РФ Александр Бастрыкин.

 

Названы школы Новосибирска, где директора получают миллионную зарплату за год

Самыми богатыми руководителями стали директора так называемых «статусных школ», о чем свидетельствует декларационная кампания за 2021 год. Доход начальства элитных школ в разы превышает зарплату обычных, сельских учебных заведений. 

Лидер по доходам среди директоров новосибирских школ  - Ирина Путинцева, руководитель гимназии № 6 "Горностай". Ее месячный заработок в 2021 году составлял 146,8 тысяч рублей. Гимназия находится на 133 месте в тор-200 лучших школ России. Но, по результатам ЕГЭ-2022 не вошла даже в число 30 лучших школ региона, уступив многим сельским образовательным учреждениям. 

 

Дарья из Новосибирска полюбила Аёдижи Акинолу и стала Оладеле

В Новосибирске девушка влюбилась в африканца Аёдижи Акинолу и вышла за него замуж. Жених - выходец из Республики Ганы. Познакомились влюблённые в языковой школе, где мужчина был преподавателем. Дарья полюбила Аёдижи с первого взгляда, как и он ее. Предложение руки и сердца сибирячка получила романтично – в день своего рождения. Теперь уже семейная пара счастлива вместе после долгожданной росписи. 

#Эмилия Каплунская#Город#Общество#Происшествия#Новосибирская область#2022#Новосибирск
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