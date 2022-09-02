Громкий скандал произошел в магазине «Мария-Ра» по улице Селезнева 46/1. Девятилетний мальчик-активист решил прийти в торговую сеть с друзьями, чтобы собрать просроченные продукты – такая инициатива ребят.
В итоге это не понравилось местной продавщице, которая вызвала сотрудника на помощь. Тот оказался не промах и тоже решил отстоять честь магазина – он затащил ребенка в морозильную камеру. Испугавшись приезда полиции, в итоге выгнал ребенка на улицу. Дело обрело общественный резонанс. На контроль проверку взял сам глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Самыми богатыми руководителями стали директора так называемых «статусных школ», о чем свидетельствует декларационная кампания за 2021 год. Доход начальства элитных школ в разы превышает зарплату обычных, сельских учебных заведений.
Лидер по доходам среди директоров новосибирских школ - Ирина Путинцева, руководитель гимназии № 6 "Горностай". Ее месячный заработок в 2021 году составлял 146,8 тысяч рублей. Гимназия находится на 133 месте в тор-200 лучших школ России. Но, по результатам ЕГЭ-2022 не вошла даже в число 30 лучших школ региона, уступив многим сельским образовательным учреждениям.
В Новосибирске девушка влюбилась в африканца Аёдижи Акинолу и вышла за него замуж. Жених - выходец из Республики Ганы. Познакомились влюблённые в языковой школе, где мужчина был преподавателем. Дарья полюбила Аёдижи с первого взгляда, как и он ее. Предложение руки и сердца сибирячка получила романтично – в день своего рождения. Теперь уже семейная пара счастлива вместе после долгожданной росписи.