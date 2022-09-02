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В Новосибирске завершили строительство новой дороги на Родниках

Сегодня, 14:49
Фото: Мэрия Новосибирска
Строительство новой дороги на улице Мясниковской завершилось в районе Родников в Новосибирске. Информацию предоставили в мэрии города.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что на месте дорожного полотна раньше был только строительный проезд. Однако местным жителям решили сделать хорошую дорогу, которую возводили два сезона.

Он отметил, что коммуникации, проходящие под дорогой, находятся в очень плохом состоянии – пришлось два раза останавливать строительство и заниматься их восстановлением. После этого сделали дорогу, даже с длинной ливневой канализацией. 

Стоимость строительства составила около 90 миллионов рублей. Проект реализован по муниципальной программе при поддержке областного бюджета. 

#Александр Кондратьев#Транспорт#Город#Дороги
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