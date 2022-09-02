В Стерлитамаке БСК начала строительство жилого комплекса «Прибрежный» для заводчан

Дома строят в рамках программы «Доступное жилье». Ее БСК реализует с января прошлого года. Об этом пишет mkset.ru.
По словам генерального директора Башкирской содовой компании Эдуарда Давыдова, предприятие ценит своих работников. Людей стараются поддержать, сделать их жизнь лучше и проще. Программа повышения благосостояния трудового коллектива является значимой частью социальной политики компании. Проект получил положительный отклик у сотрудников завода. Реализация корпоративной жилищной программы имеет серьезные перспективы развития. Персонал, обеспеченный БСК квартирами, будет заинтересован в работе на предприятии.
Для АО «Башкирская содовая компания» главная ценность – это люди. Завод придерживается данного принципа. Сотрудникам предприятия станут предоставлять жилье, которое построили за счет средств организации. Рассрочка оплаты составит до 15 лет. У огромного числа заводчан будет возможность получить на льготных условиях собственное жилье.
Так, проект первой линии жилых зданий включает в себя четыре вида квартир - студии, одно-, двух- и трехкомнатные. Их общая площадь составит от 26,6 до 76 квадратных метров. Жилье собираются сдавать в чистовой отделке. Работники БСК смогут после окончания строительства сразу же въехать и жить в комфорте.
Общая площадь городского кластера составит 290 000 квадратных метров. Он включает в себя комплекс многоквартирных зданий с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. ЖК находится в экологически чистом месте. Недалеко протекает река Ольховка, рядом лес. Заводчане смогут отдыхать с пользой для здоровья. Рядом расположены детские сады и школы. Все это обеспечит надежную основу для комфортного проживания сотрудников Башкирской содовой компании.
Ориентировочно дома сдадут в конце 2024 года. Участие в программе могут принять все работники завода, но в приоритете - молодые люди не старше 35 лет.