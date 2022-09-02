atas.info
ГлавноеВсе новости

В Стерлитамаке БСК начала строительство жилого комплекса «Прибрежный» для заводчан

Сегодня, 14:15
Фото: Медиахолдинг 1MI
АО «Башкирская содовая компания» приступило к возведению жилого микрорайона Прибрежный в Стерлитамаке для сотрудников предприятия.

Дома строят в рамках программы «Доступное жилье». Ее БСК реализует с января прошлого года.  Об этом пишет mkset.ru.

По словам генерального директора Башкирской содовой компании Эдуарда Давыдова, предприятие ценит своих работников. Людей стараются поддержать, сделать их жизнь лучше и проще. Программа повышения благосостояния трудового коллектива является значимой частью социальной политики компании. Проект получил положительный отклик у сотрудников завода. Реализация корпоративной жилищной программы имеет серьезные перспективы развития. Персонал, обеспеченный БСК квартирами, будет заинтересован в работе на предприятии.

Для АО «Башкирская содовая компания» главная ценность – это люди. Завод придерживается данного принципа. Сотрудникам предприятия станут предоставлять жилье, которое построили за счет средств организации. Рассрочка оплаты составит до 15 лет. У огромного числа заводчан будет возможность получить на льготных условиях собственное жилье.

Так, проект первой линии жилых зданий включает в себя четыре вида квартир - студии, одно-, двух- и трехкомнатные. Их общая площадь составит от 26,6 до 76 квадратных метров. Жилье собираются сдавать в чистовой отделке. Работники БСК смогут после окончания строительства сразу же въехать и жить в комфорте.

Общая площадь городского кластера составит 290 000 квадратных метров. Он включает в себя комплекс многоквартирных зданий с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. ЖК находится в экологически чистом месте. Недалеко протекает река Ольховка, рядом лес. Заводчане смогут отдыхать с пользой для здоровья. Рядом расположены детские сады и школы. Все это обеспечит надежную основу для комфортного проживания сотрудников Башкирской содовой компании.

Ориентировочно дома сдадут в конце 2024 года. Участие в программе могут принять все работники завода, но в приоритете - молодые люди не старше 35 лет.

 

Подпишитесь
Рейтинг самых богатых директоров школ Новосибирска ко Дню знаний 1 сентября 2022
Вчера, 10:13
Снесенную со скандалом стелу героям ВОВ перенесут на окраину Новосибирска
Подозрения новосибирцев по поводу «неприглядного» места для стелы героям войны оправдались. Областной совет ветеранов решил переместить её в район Лесного шоссе, 9.
Сегодня, 15:11
Поймали и избили: в Новосибирске очевидцы догнали сбившего мальчика водителя
На улице Гоголя в Новосибирске 1 сентября произошло ДТП, после которого виновник хотел сбежать, но его удалось поймать.
Сегодня, 09:07
Потрепал волосы: наркоман накинулся на незнакомую девушку на остановке в Новосибирске
В Первомайском районе Новосибирска произошел инцидент, в котором пострадала девушка. Вечером, 1 сентября на нее накинулся молодой парень. О произошедшем рассказала мама пострадавшей в группе «Моя Первомайка».
Сегодня, 08:43
Срочно. Получила сотрясение: кто ответит за падение в обморок школьницы в Новосибирске
Сегодня, 11:41
ХК «Сибирь» (Новосибирск): первый матч в КХЛ 2 сентября 2022 – во сколько смотреть
ХК «Сибирь» гостевым матчем против «Сочи» начинает для себя регулярный чемпионат КХЛ 2022-23. Где и во сколько смотреть первую игру новосибирцев 2 сентября, рассказывает Atas.info.
Сегодня, 08:16