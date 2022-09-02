В Стерлитамаке БСК начала строительство жилого комплекса «Прибрежный» для заводчан

Общая площадь городского кластера составит 290 000 квадратных метров. Он включает в себя комплекс многоквартирных зданий с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. ЖК находится в экологически чистом месте. Недалеко протекает река Ольховка, рядом лес. Заводчане смогут отдыхать с пользой для здоровья. Рядом расположены детские сады и школы. Все это обеспечит надежную основу для комфортного проживания сотрудников Башкирской содовой компании.