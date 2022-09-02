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Высокие технологии внедряются в сферу переработки ТКО региона

Сегодня, 12:00
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Высокотехнологичный экологический контроль будет обеспечен на мусороперерабатывающих комплексах в Новосибирской области при поддержке региональных властей.

Вопросы обустройства таких объектов, в частности гидроизоляционного экрана на месте размещения отходов и контроля безопасности окружающей среды на планируемых комплексах обсудили сегодня на региональном Общественном совете при министерстве ЖКХ и энергетики.

Как подчеркнула в ходе совета начальник управления благоустройства регионального министерства ЖКХ и энергетики Наталья Аббасова, при строительстве современных предприятий идет ориентация на лучшие практики в создании таких объектов, которые уже реализованы в нашей стране. И самая важная задача при реализации – повышение экологической безопасности. Современные технологии позволяют размещать объекты с соблюдением высоких экологических стандартов.

«Это обеспечивается за счет геологических экспертиз земельного участка для подбора оптимального места, устройства гидроизоляционного экрана на месте размещения отходов и организации системы сбора, выведения и накопления фильтрата. Использование специальных технологий позволит обезвредить органические отходы. На всех современных объектах организована комплексная система экологического мониторинга», – рассказала Наталья Аббасова.

Устройство гидроизоляционного экрана не позволит просочится фильтрату с загрязняющими веществами в почвы и подземные воды. Он состоит из двух слоев: специальной мембраны из полиэтилена высокой плотности толщиной два мм, выдерживающего самые суровые атмосферные условия, а также геотекстиля из стопроцентного пропилена, который не боится плесени, грызунов, насекомых и корней деревьев.

«Планируемые объекты масштабные и сложные, это, по сути, заводы, на которых применяются высокие технологии, в первую очередь для обеспечения экологической безопасности и переработки отходов в полезные материалы», – отметил председатель Общественного совета при министерстве ЖКХ и энергетики Александр Обрывко.

Для контроля безопасности окружающей среды на объектах обязательно предусматриваются 4 гидронаблюдательные скважины для контроля состояния подземных вод, 4 точки отбора поверхностных вод, 4 точки контроля состояния почвы с выявлением присутствия тяжелых металлов, нитратов и других вредных веществ, регулярный анализ проб атмосферного воздуха на содержание, соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТКО, а также анализ состояния растений с забором проб на свинец, хром, медь, цинк, кадмий, олово и сурьму. Кроме того, для снижения запаха, скопления насекомых, птиц и грызунов, слой размещаемых остатков покрывают изолирующим слоем инертного материала. Территория комплексов обязательно благоустраивается с высадкой деревьев и газонов.

#Общество#Экология#Новосибирск#Правительство
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