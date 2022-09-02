Утром в субботу, 3 сентября, будет ещё прохладно – до +6…8 °C. К полудню воздух резко прогреется до +27. В этот день горожан порадует жаркое солнце и отсутствие дождей.
Ветер возьмет южное направление. При этом его порывы составят не больше 10 м/с.
Новосибирцы проснутся под лучами солнышка уже в воскресенье, 4 сентября. Так, как утром ожидается до +15 °C. Днем столбики термометра поднимутся до +24…26 по Цельсию.
Однако ветер уже сменит направление на северо-западное. Его порывы могут усилится в течение дня до 17 м/с.