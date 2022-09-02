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Жара до +27 ударит по Новосибирску в первые осенние выходные 3 и 4 сентября

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI
Жителей Новосибирска ожидает 27-градусная жара, без дождей в первые выходные осени 2022 года. Такую погоду спрогнозировал Западно-Сибирский гидрометцентр.

Утром в субботу, 3 сентября, будет ещё прохладно – до +6…8 °C. К полудню воздух резко прогреется до +27. В этот день горожан порадует жаркое солнце и отсутствие дождей.

Ветер возьмет южное направление. При этом его порывы составят не больше 10 м/с.

Новосибирцы проснутся под лучами солнышка уже в воскресенье, 4 сентября. Так, как утром ожидается до +15 °C. Днем столбики термометра поднимутся до +24…26 по Цельсию. 

Однако ветер уже сменит направление на северо-западное. Его порывы могут усилится в течение дня до 17 м/с.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Погода
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