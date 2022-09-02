ХК «Сибирь» (Новосибирск): первый матч в КХЛ 2 сентября 2022 – во сколько смотреть

ХК «Сибирь» гостевым матчем против «Сочи» начинает для себя регулярный чемпионат КХЛ 2022-23. Где и во сколько смотреть первую игру новосибирцев 2 сентября, рассказывает Atas.info.