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Бердск День города 3 сентября 2022: где и во сколько начало праздничного шествия

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
День города Бердска отметят шествием и возложением цветов у памятных мест горожане в субботу, 3 сентября 2022 года. Для них подготовили множество развлекательных и патриотических программ. Подробнее об этих акциях – время, места и суть, расскажет Atas.info.

Когда начнется шествие на День города Бердска-2022 3 сентября:

Бердчане готовят шествие длинною в несколько километров по своему родному городу под девизом «Бердск и я - РОДня!». Колонна в составе женщин, мужчин, детей, байкеров, пенсионеров и других лиц города пройдет по улице Ленина от Городского дома культуры до площади Горького. Сбор в 15:30. Всех участников будут ожидать со штендерами.

На время шествия по улице Ленина ограничат работу общественного транспорта. Отмечается, что эта акция продлится до 17:00. 

Возложение цветов к памятникам героев-сибиряков ВОВ:

Другими значимыми акциями в День Бердска станут церемонии возложения цветов к мемориалам погибших героев Великой Отечественной Войны. С 11:00 утра 3 сентября горожане выдвинутся к Мемориалу Славы, чтобы почтить память воинов.

В 11:30 всех ожидают у Братской могилы партизан, а в 12:00 цветы понесут к Памятнику защитников Отечества в поселке Боровое. В 12:30 посетят Мемориал воинскому братству защитников Отечества.

Патриотические акции на главной сцене Бердска:

В 11:00 на площади Горького со сцены прозвучат стихи о Родине и России. После этого выступят народные творческие коллективы, а также дети. 

С полной афишей празднования можно ознакомиться ниже:

Фото: с сайта мэрии Бердска
#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Общество#День города#Бердск#Салют#Фейерверк#Программа
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