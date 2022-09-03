Бердчане готовят шествие длинною в несколько километров по своему родному городу под девизом «Бердск и я - РОДня!». Колонна в составе женщин, мужчин, детей, байкеров, пенсионеров и других лиц города пройдет по улице Ленина от Городского дома культуры до площади Горького. Сбор в 15:30. Всех участников будут ожидать со штендерами.
На время шествия по улице Ленина ограничат работу общественного транспорта. Отмечается, что эта акция продлится до 17:00.
Другими значимыми акциями в День Бердска станут церемонии возложения цветов к мемориалам погибших героев Великой Отечественной Войны. С 11:00 утра 3 сентября горожане выдвинутся к Мемориалу Славы, чтобы почтить память воинов.
В 11:30 всех ожидают у Братской могилы партизан, а в 12:00 цветы понесут к Памятнику защитников Отечества в поселке Боровое. В 12:30 посетят Мемориал воинскому братству защитников Отечества.
В 11:00 на площади Горького со сцены прозвучат стихи о Родине и России. После этого выступят народные творческие коллективы, а также дети.
С полной афишей празднования можно ознакомиться ниже: