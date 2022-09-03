Бердчане готовят шествие длинною в несколько километров по своему родному городу под девизом «Бердск и я - РОДня!». Колонна в составе женщин, мужчин, детей, байкеров, пенсионеров и других лиц города пройдет по улице Ленина от Городского дома культуры до площади Горького. Сбор в 15:30. Всех участников будут ожидать со штендерами.