Самые обширные гуляния готовятся в центре Бердска. Утром, в 10:00, всех ждут на зарядку с чемпионом во дворе у ДК «Родина». А после приглашают на праздничные программы на улицу Свердлова.
Днем, с 15:30 до 17:00, местные выйдут на шествие – им придется пройти в костюмах от ГДК до площади Горького. Потом в парке для сибиряков развернут гастрофестиваль.
Главной площадкой Дня города Бердска станет площадь Горького. Туда стоит подойти к 18:00, ведь в этом время начнется настоящее веселье. Для детей подготовили аттракционы, батуты, игры и спортивные состязания. Также на большом экране включат мультфильмы, а на сцену выйдут выступать детские коллективы и поэты, которые прочитают стихи о родине и России.
Помимо прочих веселий, бердчан ждут интеллектуальные забавы. А именно акции «Библиотека на траве», «Наш Бердск», краеведческий кроссворд «Я этот город знаю», литературный пикник «Приглашаем к чтению».
Сначала на площади Горького будет играть музыка из колонок, а ближе к вечеру со сцены вы услышите живое звучание. Перед горожанами выступит знаменитый исполнитель Дмитрий Колдун. Это белорусский певец, композитор, победитель проекта «Фабрика звёзд-6». В 2007 году он принес своей родине 6-место в конкурсе «Евровидение».
Концерт со звездой начнется ровно в 21:15. А после, в 22:00, в небе над Бердском прозвучат праздничные фейерверки.
С полной программой празднования Дня города Бердска-2022 можно ознакомиться ниже: