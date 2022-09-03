Главной площадкой Дня города Бердска станет площадь Горького. Туда стоит подойти к 18:00, ведь в этом время начнется настоящее веселье. Для детей подготовили аттракционы, батуты, игры и спортивные состязания. Также на большом экране включат мультфильмы, а на сцену выйдут выступать детские коллективы и поэты, которые прочитают стихи о родине и России.