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Бердск День города 3 сентября 2022: программа, салют, концерт Дмитрия Колдуна

Сегодня, 07:15
Фото: https://fishki.net/2348439-berdsk--gorod-v-novosibirskoj-oblasti-rossii.html
Город Бердск отпразднует на широкую ногу свой 306-й День рождения в субботу, 3 сентября 2022 года. Горожан и гостей ждут концерты со звездой российской эстрады, игры, шествия и залпы салютов.

Патриотическое шествие на День Бердска

Самые обширные гуляния готовятся в центре Бердска. Утром, в 10:00, всех ждут на зарядку с чемпионом во дворе у ДК «Родина». А после приглашают на праздничные программы на улицу Свердлова.

Днем, с 15:30 до 17:00, местные выйдут на шествие – им придется пройти в костюмах от ГДК до площади Горького. Потом в парке для сибиряков развернут гастрофестиваль. 

Фото: https://fishki.net/2348439-berdsk--gorod-v-novosibirskoj-oblasti-rossii.html

Главные программы на площади Горького

Главной площадкой Дня города Бердска станет площадь Горького. Туда стоит подойти к 18:00, ведь в этом время начнется настоящее веселье. Для детей подготовили аттракционы, батуты, игры и спортивные состязания. Также на большом экране включат мультфильмы, а на сцену выйдут выступать детские коллективы и поэты, которые прочитают стихи о родине и России. 

Помимо прочих веселий, бердчан ждут интеллектуальные забавы. А именно акции «Библиотека на траве», «Наш Бердск», краеведческий кроссворд «Я этот город знаю», литературный пикник «Приглашаем к чтению».

Фото: со страницы Дмитрий Колдуна/ВК

Концерт Дмитрия Колдуна и салют

Сначала на площади Горького будет играть музыка из колонок, а ближе к вечеру со сцены вы услышите живое звучание. Перед горожанами выступит знаменитый исполнитель Дмитрий Колдун. Это белорусский певец, композитор, победитель проекта «Фабрика звёзд-6». В 2007 году он принес своей родине 6-место в конкурсе «Евровидение».

Фото: 1MI

Концерт со звездой начнется ровно в 21:15. А после, в 22:00, в небе над Бердском прозвучат праздничные фейерверки.

С полной программой празднования Дня города Бердска-2022 можно ознакомиться ниже:

Фото: с сайта администрации Бердска
#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Бердск#Салют#Дмитрий Колдун#День города#Фейерверк#Программа#Афиша
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